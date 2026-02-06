Ver EN VIVO la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026

¡Ya están aquí! Después de mucho tiempo de espera, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 finalmente han llegado, motivo por el cual luce interesante conocer más detalles en torno a la ceremonia de inauguración a celebrarse en las próximas horas.

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 traerán consigo la participación de cinco atletas mexicanos, mismos que buscarán poner el nombre del país en alto. Por tal motivo, aquí conocerás la hora de la ceremonia de inauguración, el lugar, los cantantes y los abanderados del país.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Prepárate, pues la ceremonia está más cerca que nunca. La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 se llevará a cabo este viernes 6 de febrero en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México. Se trata, entonces, de uno de los eventos más esperados del año.

Recuerda que la ceremonia se realizará en el Estadio Olímpico de San Siro, el cual se utiliza para disputar encuentros de primera división de equipos como el Milán y el Inter de Milán. Algunas disciplinas comenzaron actividades desde el pasado 4 de febrero, aunque oficialmente el evento comienza este día.

Por primera vez en la historia de estos JJOO se encenderán dos pebeteros simultáneamente, uno de ellos en el Arco della Pace de Milán y el otro en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo. Los abanderados para el país serán Donovan Carrillo y Sarah Schleper, respectivamente hablando.

¿Quiénes serán los cantantes de la ceremonia de inauguración?

Tal y como suele ocurrir en este tipo de eventos, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina contará con la participación de cantantes de talla internacional bajo el tema “Armonía”, mismos entre los que destacan Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli.