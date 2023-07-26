París 2024: Inicia la cuenta regresiva a un año de los Juegos Olímpicos

Comienza la cuenta regresiva. A un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales van a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto, la capital de Francia alista detalles para recibir el evento más grande del verano.

A 366 días para la Ceremonia de Apertura, en Francia aguardan los Aros Olímpicos a espera de una fiesta sin precedentes, pues algunos eventos a celebrarse se van a desarrollar fuera de los estadios, formando parte de la ciudad.

¿Cómo es la Ceremonia de Apertura de París 2024?

Para la Apertura de París 2024, la ceremonia tiene como sede el canal del Río Sena. Van a ser 160 barcos los que lleven a las delegaciones participantes a lo largo de una ruta de seis kilómetros que corre desde el Puente de Austerlitz hasta el Trocadero. En el recorrido, los barcos van a pasar por famosos monumentos como la Torre Eiffel, Museo de Louvre y la Catedral de Notre Dame.

En un evento al que todos los ciudadanos van a tener acceso el 26 de julio de 2024, pues no se va a cobrar una cuota de entrada como si fuera un inmueble, se espera un aproximado de 600 mil personas presentes para ser testigos del desfile de las naciones representantes.

Con el diseño de la Antorcha Olímpica revelado, la cual inicia su recorrido en Marsella el 8 de mayo de 2024, poco a poco se han ido dando más detalles de los Juegos de París, siendo la tercera ocasión en la que la capital de Francia alberga un evento de este tipo, pues anteriormente, París fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1900 y 1924.

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Por ejemplo, al pie de la Torre Eiffel se va a instalar el Champions Park, lugar en el que los aficionados van a poder celebrar las hazañas de los campeones olímpicos. En el mismo sitio, se van a realizar eventos de arte y cultura para darle más color a los festejos en medio del desarrollo de la XXXIII edición de los Juegos Olímpicos.

A lo largo de las competencias, se van a instalar alrededor de 200 estancias para los fanáticos en toda Francia, ya que en caso de que no puedan asistir a los eventos de forma presencial, hay más maneras de disfrutar del evento.

Faltando un año, los Juegos Olímpicos de París 2024 nos esperan con nuevas hazañas, récords, figuras y leyendas para seguir haciendo historia en la celebración internacional.

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