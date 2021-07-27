Kaylee McKeown impone récord olímpico y conquista el oro en 100m dorso

La australiana, Kaylee McKeown, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la prueba de 100 metros dorso.

Con un tiempo de 57.47, la nadadora impuso un nuevo récord olímpico, el cual le pertenecía a la estadounidense, Regan Smith con un tiempo de 57.86, el cual también había obtenido hace unos días durante Tokyo 2020.

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Y es que los primeros 50 metros de la competencia, McKeown hizo un tiempo de 28.20 tocando la pared de la alberca en el tercer puesto.

Para los últimos metros, registró 29.27 segundos para subir a lo más alto del podio en el Centro Acuático de Tokyo.

El segundo puesto le perteneció a la canadiense, Kylie Masse, quien detuvo el cronómetro en 57.72 para llevarse la plata y el bronce fue para la americana, Regan Smith, poseedora del antiguo récord olímpico en la prueba, no obstante ahora registró un tiempo de 58.05.

Cabe mencionar, que la nadadora de Australia, Kaylee McKeown, también es dueña del récord mundial en los 100 metros dorso con una marca de 57.45 segundos, la cual estableció en junio del año en curso.

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La siguiente prueba de Kaylee McKeown

Luego de conquistar la medalla de oro, la australiana Kaylee McKeown, volverá a tener actividad en el agua el próximo 29 de julio cuando compita en los 200 metros dorso.

El metal obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, es la tercera medalla de oro para Australia en la justa veraniega. Con esto, el país registra un total de 7 preseas en la capital de Japón. Además, hay que resaltar que todas las medallas que el país ha conseguido, han sido en puebas de natación, registrando una plata y tres bronces.

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