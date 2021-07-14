Medallas y trofeos que ha ganado Andy Murray en tenis

Andy Murray es el tenista británico más importante en las últimas décadas. Originario de Glasgow, Escocia, el jugador participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 bajo la bandera de Reino Unido y será la cuarta ocasión que verá actividad en la justa veraniega, pues anteriormente, había estado presente en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

La trayectoria de Murray está compuesta por 50 títulos en todas las competencias de forma individual, dobles y por equipos. Entre ellos, se encuentran tres medallas olímpicas.

A pesar de haberse ido con las manos vacías de Beijing 2008, la revancha para el escocés llegó en la capital de Inglaterra. Murray subió a lo más alto del podio en Londres 2012 luego de vencer a Roger Federer en el torneo individual y ganó la plata en dobles mixtos junto a Laura Robson.

Cuatro años más tarde para Río 2016, Andy Murray defendió su campeonato. Volvió a conquistar el primer lugar para colgarse de nueva cuenta la medalla de oro luego de derrotar a Juan Martín del Potro.

An unforgettable tennis match! 🎾



Relive the moment @andy_murray became the first tennis player to win back-to-back Olympic golds, after defending his men's singles title against @delpotrojuan at Rio 2016. 🥇🥇#StrongerTogether pic.twitter.com/jrRCmAddiS — Olympics (@Olympics) July 13, 2021

Sin embargo, la carrera de Murray ha estado llena de éxitos, los cuales comenzaron desde 2006, cuando el tenista de Escocia tenía 19 años de edad.

A pesar de contar con medio centenar de campeonatos, Andy Murray solo ha logrado levantar tres títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera.

En 2012, ganó el Abierto de Estados Unidos luego de vencer a Novak Djokovic. Un año más tarde, la Final se repetiría en la llamada Catedral del Tenis, Wimbledon, el resultado ante el serbio sería el mismo.

Posteriormente fue en 2016 que registró su último Grand Slam. Sumó su segundo campeonato sobre pasto al derrotar al canadiense, Milos Raonic.

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Los Grand Slam perdidos por Andy Murray

Pese a contar con pocos títulos en los torneos oficiales mayores del circuito internacional, Andy Murray no ha tenido fortuna, pues son ocho las finales que ha perdido en distintas competencias contra los mismos rivales: Novak Djokovic o Roger Federer.

El Abierto de Australia es el Grand Slam que más veces se le ha negado. El tenista británico lo ha perdido en cinco ocasiones y cabe mencionar, que en cuatro partidos por el título, fue derrotado por 'Nole'. La otra final la perdió contra el tenista suizo.

Por otra parte, Federer también le ha ganado a Murray una final del Abierto de Estados Unidos, así como un campeonato de Wimbledon.

La final más reciente de Murray en el circuito profesional fue en Roland Garros. De nueva cuenta, Djokovic le ganó el título en el Abierto de Francia.

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