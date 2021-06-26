Reino Unido, única nación con medallas en todos los Juegos Olímpicos

Si hay un país que conoce bien la historia de los Juegos Olímpicos es Reino Unido. La nación insular conformada por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, nunca ha faltado a la cita veraniega desde los Primeros Juegos de la Modernidad que se llevaron a cabo en Atenas 1896 y ha recibido el evento en tres ocasiones.

A lo largo de la historia olímpica, el conjunto de países ha logrado un total de 858 medallas de las cuales, 264 son de oro, 302 de plata y 292 de bronce, haciendo de Reino Unido una potencia colocándose en el tercer puesto del medallero histórico por debajo de Estados Unidos y la Unión Soviética.

Desde el inicio de los Juegos Olímpicos, la nación que tiene por capital Londres sabe lo que es ganar, pues es la única nación que ha conquistado metales de forma continua e ininterrumpida en cada edición de la justa olímpica.

Londres fue sede para hacer historia

Fue en 1908 que Londres recibió por primera ocasión el evento y lo hizo para brillar. Pese a que Roma debía de haber sido la sede, con poca antelación, la organización de la capital de Reino Unido resultó ser excepcional.

Logrando un total de 146 medallas, los locales dominaron las competencias y se bañaron de oro con 56 preseas, siendo la edición de los Juegos en la que más metales han conquistado y la única vez en la historia en la que han alcanzado el centenar de medallas.

El nadador Henry Taylor, fue el atleta más destacado en dicha edición al lograr tres oros. Además, Londres 1908 quedó marcado por ser la primera ocasión en la que las Delegaciones desfilaron detrás de la bandera de su país.



Londres 1948, los Juegos después de la Guerra



Los Juegos Olímpicos tuvieron una pausa de 12 años. No se habían celebrado en 1940 ni en 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial. Pasaron 40 años para que Londres volviera a recibir el evento deportivo más importante y de nueva cuenta, la sede estuvo a la altura.

Londres 1948 fue la primera edición de los Juegos que se transmitió por televisión, pero el conjunto de cuatro naciones no logró tener el mismo éxito que en 1908, pues se ganaron 27 medallas y vieron cómo Estados Unidos terminó arrasando en la cima con un total de 84 preseas.

Londres, la sede más repetida

64 años más tarde la justa olímpica volvió a Londres, convirtiendo a la capital de Reino Unido como la sede más repetida en la historia. Para esta edición, la nación insular del noroeste de Europa consiguió sumar 65 medallas.

El último vistazo a la espectacular ceremonia

Sumando los tres Juegos Olímpicos que albergaron, Reino Unido ha registrado 238 metales siendo local durante la justa veraniega, lo que supone poco más del 27 por ciento del total de sus preseas.

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El atleta que más medallas aporta

El ciclista Chris Hoy es quien más metales aporta al histórico medallero. Con un total de 7 medallas en cuatro Juegos Olímpicos, el pedalista se convirtió en un histórico para Reino Unido.

Su presentación en la justa olímpica la hizo en Sídney 2000 y ganó una medalla de plata en la prueba de velocidad por equipos. Posteriormente, en Atenas 2004 se colgó el oro en los mil kilómetros contrarreloj y su consagración llegó durante Beijing 2008, edición en la que subió a lo más alto del podio en tres ocasiones.

En los últimos Juegos, que se llevaron a cabo en Río 2016, Chris Hoy volvió a conquistar dos medallas de oro para pasar a ser el Británico más condecorado en la historia del olimpismo.

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