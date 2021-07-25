EXCLUSIVA: Carlos Sansores, por la historia en Tokyo 2020

En Taekwondo, México es una potencia. Desde hace dos décadas no vuelve una delegación mexicana sin haber conseguido una presea en unos Juegos Olímpicos, y en Tokyo 2020 se espera que no sea la excpeción.

El mexicano Carlos Sansores (Chetumal, 1997), busca escribir su nombre con letras de oro en la historia del deporte mexicano. Llega a Tokyo con la convicción de poder ganar una medalla, pero al ser estos sus primeros Juegos Olímpicos, pretende ir paso a paso antes de su primer enfrentamiento, este lunes cerca de las 6 AM, tiempo del centro de México.

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En entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes, Sansores promete dejar el alma en la justa nipona, para poner el nombre de México en alto.

“Quiero disfrutar al máximo, representar a México de la mejor manera, porque es a lo que voy, a representar a cada uno de los mexicanos que me apoyan, porque somos uno, somos México y voy con la mentalidad de darlo todo. Estoy muy emocionado y muy ansioso de ya poder representar a este país”.

Sansores apuntó que una de las personas que más le ha ayudado en su proceso y a quien admira como atleta y ser humano, es la legendaria María del Rosario Espinoza.

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“Quiero destacar en particular a María, porque a pesar de todo lo que ha logrado en su vida deportiva, ha sabido cómo manejarlo y ha sido siempre muy humilde. Siempre se ha acercado a mí para preguntar en qué me puede ayudar, y yo quiero llegar a ser como ella”, menciona Sansores, quien, con los pies sobre la tierra, buscará comenzar a escribir una historia de éxito más en el Taekwondo mexicano.

Horario y dónde ver el debut de Carlos Sansores en Tokyo 2020

Carlos Sansores tendrá su primera participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 este lunes a las 6:15 AM, en una competencia que podrás disfrutar a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.