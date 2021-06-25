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Fútbol

André-Pierre Gignac enfrentará a México en Tokyo 2020

André-Pierre Gignac es refuerzo de Francia para Tokyo 2020, y se enfrentará a México el 22 de julio en fase de grupos; Florian Thauvin también es convocado.

André-Pierre Gignac convocado por Francia para Juegos Olímpicos

Escrito por: Azteca Deportes

El delantero francés André-Pierre Gignac está oficialmente convocado a la Selección de Francia, para formar parte del combinado que luche por conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que están a menos de un mes de que inicien.

Con su llamado al cuadro galo, además Gignac se verá las caras con México, pues el 22 de julio se enfrentan en duelo correspondiente al Grupo A de la justa veraniega.

El partido enfrentará al francés que recién cumplió seis años de haber sido firmado por los Tigres, ante la que podría ser considerada como su segunda nación, pues en México ha encontrado estabilidad, triunfos, constancia y una afición general que lo reconoce por su alta calidad y que hasta ha sido señalado como el mejor delantero que ha arribado a Liga MX en la historia.

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Gignac ha reiterado que quisiera retirarse en México y quedarse a vivir en suelo azteca, pues además de la parte deportiva, se ha enraizado a esta cultura, aprendiendo inclusive sobre música regional.

Pero el 22 de julio a las 3:00 AM, tiempo del centro de México, André-Pierre Gignac dejará eso de lado y competirá por la victoria y por llevar a su escuadra a las instancias finales en Tokyo 2020.

Florian Thauvin también fue convocado

Junto con Gignac, emprenderá el viaje el delantero Florian Thauvin, atacante que fue firmado por los felinos hace algunas semanas y que del mismo modo contó con la confianza del entrenador Sylvain Ripoll.

Ambos jugadores se sumarían en breve con la Selección de Francia para trabajar al parejo del resto de los jugadores convocados, con lo que no estarán en la pretemporada, partidos amistosos y posiblemente se perderán las primeras fechas del torneo mexicano.

Gignac y Thauvin, las soluciones en Francia para Juegos Olímpicos

André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, estarán en los Juegos Olímpicos en el ataque, luego de que Francia se encontrará con la negativa de otros clubes para prestar a sus jugadores, como Kylian Mbappé con el PSG, o Dembelé y Griezmann con el Barcelona.

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Por su parte, en México la directiva de Tigres tuvo apertura hacia el evento olímpico y decidió prestar a Gignac y Thauvin, aunque eso le reste en cierta medida al rendimiento del propio equipo.

André-Pierre Gignac convocado por Francia para Juegos Olímpicos

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