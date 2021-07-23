La inauguración de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Tokio, Japón. La ceremonia inaugural que marca el inicio de los Juegos de Tokio comenzó este viernes en el Estadio Olímpico de la capital nipona, sin público en las gradas y con una presencia reducida de invitados oficiales debido a la pandemia.

La celebración empezó a las 6.00 hora de México de este viernes, con un espectáculo de luces y sonido al que dio paso un logotipo gigante de Tokio 2020 proyectado sobre el terreno de juego del coliseo tokiota, cuyos alrededores fueron blindados por motivos de seguridad.

En las gradas del Estadio Olímpico, con capacidad para 68.000 espectadores, solo se encontraban 950 invitados por la organización, entre ellos dignatarios de una quincena de países y organismos internacionales, así como representantes políticos nipones, patrocinadores y organismos deportivos.

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Los Juegos de Tokio han dado comienzo después de haber sido retrasados un año debido a la pandemia, y se celebran entre restricciones sin precedentes para prevenir contagios que incluyen la ausencia de público o estrictos protocolos sanitarios para todos sus participantes.

Los atletas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 desfilaron al ritmo de canciones de famosos videojuegos durante la ceremonia de inauguración de la competición, que contó con un limitadísimo número de asistentes por la covid-19.

Grecia abrió el desfile en el Estadio Olímpico



Tras un breve vídeo introductorio encabezado por la violinista Nitsuko Taneda, la delegación olímpica de Grecia abrió el desfile al ritmo del “Overture: Roto’s Theme” de Dragon Quest, obra del compositor Koichi Sugiyama.

El diseño de las pancartas que reflejan los nombres de los países y territorios eran bocadillos de diálogo utilizados en los mangas y la ropa de los portadores y el personal asistente fue diseñada para emular las tramas (screentone) utilizadas habitualmente en los cómics, como muestra de orgullo por la industria en el país.



Un total de 5.700 participantes de 207 comités olímpicos nacionales tomaron parte en el desfile, que se prolongó durante más de dos horas y veinte minutos.

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Los atletas olvidaron en ocasiones el distanciamiento social y brincaron al unísono mientras saludaban a un Estadio Olímpico prácticamente vacío, en el que sólo se permitió la presencia de unos 950 invitados compuestos por miembros de la familia olímpica y dignatarios extranjeros, al margen de la prensa.

Durante las horas que se prolongó el desfile sonaron distintas canciones de un total de catorce conocidos videojuegos y que completaron la serie Tales of, Monster Hunter, Chrono Trigger, NieR, Ace Combat, Sonic the Hedgehog, Pro Evolution Soccer, Phantasy Star Universe, Gradius (Nemesis), SaGa y Soulcalibur.

Con información de EFE

