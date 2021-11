Ana Gabriela Guevara entrega estímulos a medallistas olímpicos

En el acto encabezado por la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se hizo entrega de los estímulos económicos a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 y campeonatos mundiales. En la ceremonia estuvieron presentes los medallistas olímpicos de Tokyo 2020: Alejandra Valencia, Luis Álvarez, Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco y Aremi Fuentes.

La medallista de bronce en Halterofilia agradeció el apoyo para cumplir el sueño olímpico y asegura que ya se preparan para lo que será su próxima meta, Paris 2024.

“Expreso mi admiración, respeto y agradecimiento a Ana Gabriela Guevara, la CONADE y el Gobierno Federal, por sus apoyos que continúan realizando para que los atletas de México los recibamos. Gracias por estar pendientes de nuestra preparación”, dijo la halterista.

Mientras que por los juegos paralímpicos destacó la presencia de Diego López, triple medallista de natación. Además de Nely Miranda, Rosa María Guerrero, Eduardo Ávila, Lenia Ruvalcaba JJuan Pablo Cervantes, Rebeca Valenzuela, Leonardo Pérez, Ángel Camacho, Gloria Zarza, Amalia Pérez, Mónica Rodríguez, Arnulfo Castorena, Diego García y José Rodolfo Chessani.

Guevara aprovechó su discurso para incentivar aún más a los atletas

Finalmente, la titular de la CONADE destacó la conducta y el gran esfuerzo de los atletas mexicanos.

“Hoy les damos una felicitación más y les traemos estos estímulos con buenos deseos que sean pro a su preparación y desarrollo y que sigan adelante como buenos mexicanos para que sigan motivando a las nuevas generaciones vuélvanse el ejemplo entusiastas y esa parte inspiraciones de que los atletas del mañana dejen también su semilla”, dijo la titular de la Conade.

Y los animó a seguir adelante con la vista puesta en Paris 2024.

“Son estímulos derivados de su esfuerzo, dedicación y sus resultados, a nivel internacional siempre representando nuestros colores y dignamente a nuestra patria. No pierdan la esencia de volver a regar esa semilla, el tiempo continúan, el tiempo no se detiene, concluimos una competencia y la preparación deben continuar, la esencia y trabajo deben seguir adelante, por lo tanto no se detengan”, sentenció Ana Guevara.