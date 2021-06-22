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Los medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos Río 2016 | FOTOS
Recuerda a los 5 medallistas de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, previo a esta edición 2020 en 2021. ¿Los recordabas a todos?
Checa esta galería en la que recordamos a los 5 atletas mexicanos que ganaron alguna medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Triunfos en 5 disciplinas diferentes, durante esas olimpiadas en Brasil.
Medallistas mexicanos en 2016
1. María Guadalupe González: Medalla de plata en atletismo, durante la marcha de 20 kilómetros.
2. Germán Sánchez: Medalla de plata en clavados, en plataforma de 10 metros.
3. María del Rosario Espinoza: Medalla de plata en taekwondo, dentro de la categoría de 67 kilogramos.
4. Misael Rodríguez: Medalla de bronce en boxeo, en la categoría de 75 kilogramos.
5. Ismael Hernández: Medalla de bronce en Pentatlón Moderno en la categoría individual.
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