Los medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos Río 2016 | FOTOS

Checa esta galería en la que recordamos a los 5 atletas mexicanos que ganaron alguna medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Triunfos en 5 disciplinas diferentes, durante esas olimpiadas en Brasil.

Medallistas mexicanos en 2016

1. María Guadalupe González: Medalla de plata en atletismo, durante la marcha de 20 kilómetros.

2. Germán Sánchez: Medalla de plata en clavados, en plataforma de 10 metros.

3. María del Rosario Espinoza: Medalla de plata en taekwondo, dentro de la categoría de 67 kilogramos.

4. Misael Rodríguez: Medalla de bronce en boxeo, en la categoría de 75 kilogramos.

5. Ismael Hernández: Medalla de bronce en Pentatlón Moderno en la categoría individual.

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