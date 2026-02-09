Se negó a renovar con el América y André Jardine le aplicó una venganza durísima

Mientras hay una ex figura del Club América que hoy brilla en Argentina , la institución de Coapa tiene a otro futbolista que en el corto plazo podría marcharse de la institución puesto que se negó a renovar con las Águilas y André Jardine le aplicó una venganza durísima. Todo indica que esto fue a pedido de la directiva azulcrema.

Así como una estrella de Club América brilla en Europa , este sería el gran objetivo de Ralph Orquin para la segunda mitad de este 2026. Es que el lateral izquierdo de 22 años eligió no renovar contrato debido a la falta de minutos en el primer equipo y, ante esta situación, el entrenador brasileño no lo convocó más a los partidos, por un supuesto pedido de los altos mandos.

Ralph Orquin y su postura sobre renovar con el América|Crédito: @ClubAmerica / X

¿Quién es Ralph Orquin, el jugador del que se vengó André Jardine?

Nacido el 15 de abril de 2003, Ralph Orquin tiene 22 años en la actualidad y quiere tener mayor protagonismo en el futbol, sumar más minutos, algo que no ha logrado en América, donde apenas sumó 270’ (3 partidos). Si bien lo dieron a préstamo a Juárez y supo tener la continuidad deseada, luego las Águilas lo repatriaron y no lo hicieron jugar.

Con un valor de mercado que ronda los 2.5 millones de euros, sorprende que el lateral izquierdo no juegue en las Águilas. Claro, su contrato vence en junio de este 2026 y el futbolista decidió no renovar. Entonces, Jardine no lo convoca para los partidos de América.

Los números de Ralph Orquin en Club América y la Liga BBVA MX

Al margen de ser un futbolista formado en el Nido de Coapa, lo cierto es que el lateral izquierdo de 22 años tuvo más partidos jugando a préstamo en los Bravos de Juárez que en el Club América. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Ralph Orquin en la Liga MX son los siguientes: