El jugador de 17 años que ya comparan con Lamine Yamal porque superó a Mbappé en un récord que pocos logran

Una nueva estrella joven irrumpió recientemente en la escena del futbol europeo y muchos ya se atreven a compararlo con Lamine Yamal. Se trata de Lennart Karl, delantero alemán de tan sólo 17 años que brilla en el Bayern Múnich y que recientemente sorprendió a todos al superar un destacado récord de Kylian Mbappé .

El martes pasado, tras la victoria del Bayern por 3-1 ante Sporting de Lisboa, los reflectores se posaron en Karl, quien con 17 años y 290 días se convirtió en el futbolista más joven en marcar goles en tres partidos consecutivos de la UEFA Champions League, logro que ostentaba Mbappé desde la temporada 2017/18.

|Instagram @lennart_kl10

Debido a su gran nivel reciente y su corta edad, las comparaciones con Lamine Yamal no se hicieron esperar. Mientras que la estrella española todavía no recupera el estado de forma excelente que tuvo la temporada pasada , Karl se posiciona como uno de los talentos más prometedores del Viejo Continente.

Karl aún no es un titular indiscutido en el club bávaro, dado que compite con pesos pesados como Harry Kane o Michael Olise. No obstante, poco a poco se va ganando un lugar en la consideración de Vincent Kompany. Entre la Champions y la Bundesliga 2025/26, disputó 15 partidos (en la mayoría ingresó desde la banca) y convirtió ya cinco goles.

🤩 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗘𝗡𝗡𝗬 🤩



Youngest player to score in three consecutive Champions League matches! 🤩 💎 pic.twitter.com/0wOmbqb9ey — FC Bayern (@FCBayernEN) December 10, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Las estadísticas de Yamal y Mbappé en la actual temporada

Luego de quedar segundo en las votaciones para el Balón de Oro, Lamine Yamal no inicio la nueva temporada de la mejor manera. Entre La Liga de España y la Champions disputó 17 juegos y convirtió ocho goles. Pese a que las cifras son buenas, ciertos problemas físicos le impidieron demostrar sus condiciones al 100%.

Mbappé, por su parte, sigue encendido y no deja de hacer goles. Con la playera del Real Madrid jugó la gran mayoría de encuentros (se perdió el último ante Manchester City) y marcó ya ¡25 tantos en 21 partidos! Cabe destacar que viene de adjudicarse la Bota de Oro.