Lamine Yamal rechaza comparaciones con Lionel Messi

Lamine Yamal, la joya de 18 años del FC Barcelona, vuelve a ser tema mundial. Desde sus primeros pasos en La Masia, el joven atacante ha sido comparado con Lionel Messi, un paralelismo que parece inevitable.

Ambos se formaron en la cantera culé, ambos juegan por la banda derecha y comparten detalles en su estilo de juego. Incluso sus historias con los dorsales se entrelazan: Yamal usó el 19 antes de asumir el 10, el mismo trayecto que recorrió el astro argentino.

Lamine va por su propia historia

Pero más allá de esas similitudes, Yamal quiere dejar claro algo: él no quiere ser Messi. "Quiero seguir mi camino": el joven español se desmarca de la sombra de Leo.

En una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, Yamal respondió directamente a la pregunta que ha cargado desde sus inicios: las comparaciones con el ocho veces ganador del Balón de Oro.

"Sabía que me iban a hacer esa pregunta", dijo entre risas. Luego, con seriedad, añadió: "Le respeto por lo que es para el futbol, pero no quiero ser Messi. Él lo sabe y yo también. Quiero seguir mi camino".

Yamal explicó que existe un respeto mutuo entre ambos, aunque nunca se han enfrentado en un campo. "Si eso sucede algún día, habrá respeto porque para mí él es el mejor de la historia", afirmó.

Curiosamente, aunque insiste en no querer imitarlo, reconoce que algunos aspectos de su juego sí fueron influenciados por el argentino. Especialmente los pases.

"Messi hacía pases que eran como goles, con el exterior del pie, y eso es en lo que me fijé", comentó. También destacó la importancia que tuvo Luka Modric en su formación futbolística. A pesar de su habilidad para el regate, reveló que de niño no regateaba mucho y que lo que más le enorgullece hoy son sus asistencias, como la que dio recientemente a Dani Olmo en la victoria sobre el Alavés.

España va por el Mundial y Yamal se siente listo

De cara al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, Yamal no escondió su confianza. España llega como campeona de la Eurocopa, con él como figura desde los 16 años, mientras que Argentina, guiada por Messi, es una de las favoritas.

Cuando le preguntaron qué tan altas son sus expectativas, respondió sin dudar: "Muy altas". Y ante la pregunta directa de si España ganará el Mundial, soltó una sola palabra, en inglés: "Sí".

La nueva estrella del Barcelona no quiere ser Messi. Quiere ser Yamal… y su ambición es tan grande como su talento.

