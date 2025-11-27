¡CONFIRMADO! Kylian Mbappé iguala a Cristiano Ronaldo y otras dos leyendas del Real Madrid en un récord que nadie se imaginaba

Kylian Mbappé es probablemente el mejor jugador del mundo a día de hoy. El francés brilla en un Real Madrid que por momentos parece inconsistente, pero que gracias a la capacidad goleadora de su número 10, logra sobrepasar situaciones realmente alarmantes. Esto fue lo que sucedió en el duelo ante Olympiacos por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League , donde ‘Kiki’ marcó un póker que quedará en los libros de historia.

El récord de Kylian Mbappé con el Real Madrid en Champions League

El ‘Merengue’ se vio entre las cuerdas ante un sorpresivo Olympiacos, que por momentos batalló de igual a igual con el multicampeón de Europa. Sin embargo, Mbappé llegó al rescate y marcó cuatro goles para que su equipo lograra la victoria por un ajustado 4-3 en la Liga de Campeones. Con este registro, Kylian igualó a Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores del Real Madrid en marcar 4 goles en un mismo partido de Copa de Europa.

Crédito: @realmadrid / X

Sin lugar a dudas, el ex PSG es el mejor futbolista que tiene Xabi Alonso en su plantilla y esto queda demostrado con los increíbles números que arrastra Mbappé en lo que va de la temporada, siendo, por diferencia, el máximo anotador del equipo blanco. La buena noticia es que el Real Madrid logró reponerse de la derrota por la mínima ante Liverpool en la jornada anterior y aspira clasificar de forma directa a los octavos de final del torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



Los increíbles números de Kylian Mbappé en la temporada 2025/26

Desde que comenzó la temporada en Europa, Mbappé consiguió jugar 21 partidos con la camiseta del Real Madrid y su registro goleador es monstruoso: 23 goles y 3 asistencias. Esto quiere decir que el francés acumula más de un gol por partido, siendo la máxima referencia del equipo blanco en el ataque. Además, la Champions League es su competición favorita, pues lleva 9 goles anotados en apenas 5 partidos jugados.

Real Madrid se afianza en los puestos más altos de la Champions League

Gracias a la victoria ante Olympiacos impulsada por Mbappé, el conjunto blanco alcanzó los 12 puntos en la tabla general, ubicándose en la quinta posición. A falta de tres jornadas para que finalice la primera fase, Real Madrid va encaminado a clasificar a los octavos de final de forma directa. Sin embargo, tendrá tres duelos complicados: Manchester City, Mónaco y Benfica.