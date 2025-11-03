¡BOMBAZO! Bizarrap podría tocar el show de medio tiempo de la NFL

El productor y DJ argentino Bizarrap se encuentra en negociaciones avanzadas para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 16 de noviembre, según avanzaron fuentes. Las informaciones señalan que las conversaciones entre el equipo de trabajo del artista y los organizadores del evento están en marcha, aunque por ahora no hay un anuncio oficial que confirme el acuerdo.

¿En qué juego de la NFL tocaría Bizarrap?

El encuentro, que enfrentará a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders, forma parte de la expansión internacional de la liga en Europa y supondrá la primera vez que la NFL disputa un partido de temporada regular en España; la elección fue el mítico Estadio Santiago Bernabéu, como sede ha sido destacada como un hito para la liga y para Madrid. En este marco, la presencia de un artista de perfil global como Bizarrap aportaría un impulso mediático relevante al evento.

¿Por qué es famoso Bizarrap?

Bizarrap, conocido por sus BZRP Music Sessions y por colaboraciones de alto impacto con estrellas latinas e internacionales, ha ganado peso mediático en los últimos años, lo que lo coloca como un candidato atractivo para un show pensado tanto para el público local como para audiencias internacionales. Fuentes consultadas subrayan que su estilo y capacidad para generar momentos virales están entre los factores que motivan el interés de los organizadores.

Aun así, las negociaciones pueden variar hasta el cierre del contrato: aspectos como la logística del montaje en un estadio de futbol, permisos municipales (por el precedente de restricciones a conciertos en el Bernabéu) y condiciones económicas forman parte de las variables pendientes por resolver antes de una confirmación pública. En ese sentido, la operación es compleja y requiere cerrar detalles técnicos y legales.

Si se confirma, la actuación de Bizarrap en el descanso de un partido de la NFL en el Bernabéu representaría un ejemplo de la creciente intersección entre música masiva y eventos deportivos globales, además de convertir a España en nuevo escenario de la estrategia de internacionalización de la liga. Por ahora, la expectación crece y los aficionados esperan el anuncio oficial que despeje dudas.

