El jugador de Austria que se reveló ante el nazismo y murió de forma misteriosa

A lo largo de toda la historia, Austria ha tenido a grandes jugadores de futbol, uno de los más importantes es Matthias Sindelar, quien para muchos es el mejor de todos los tiempos, aunque más allá de lo que hicieron en la cancha, sus acciones lo llevaron a ser recordado por siempre.

Para muchos es el símbolo de la resistencia de Austria ante el nazismo, aunque también es uno de los máximos referentes del estilo de juego que conquistó al mundo en la década de los años treinta, antes de la Segunda Guerra Mundial.

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Matthias Sindelar y su peculiar estilo de jugar

Sindelar era en esos años, el gran referente del futbol austriaco a lo largo de la historia, en sus años como jugador, mostró una técnica única, movilidad y hasta algunas jugadas de fantasía.

Fue uno de los grandes ídolos del Austria de Viena, equipo que hasta la fecha lo reconoce como una de sus grandes figuras, aunque su historia en el futbol es una de las mejores, vivió momentos muy complicados.

Matthias Sindelar murió de forma misteriosa

Cuando estaba en uno de sus mejores momentos, la Alemania nazi se anexó a Austria en 1938, en ese momento, la selección austriaca ya estaba clasificada a la Copa Mundial de la FIFA de 1938, pero tras la anexión, dejaron de ser un equipo independiente.

Para poder celebrar la anexión, se organizó un partido entre las selecciones de Austria y Alemania, muchos historiadores han asegurado que el duelo tenía que terminar en empate, pues era una celebración política.

Sin embargo, Matthias Sindelar no cumplió con lo establecido, por lo que anotó y su celebración fue desafiante para las figuras de la Alemania nazi, al final Austria ganó 2-0 el polémico partido.

Los actos de resistencia no terminaron en ese momento, Matthias Sindelar no aceptó jugar para una selección unificada de Alemania, aunque la versión oficial fue que presentaba algunas lesiones, las cosas no fueron bien vistas.

A los pocos meses, Matthias Sindelar fue encontrado en un departamento de Viena junto a su esposa, todo fue muy misterioso, pero la versión oficial fue que se intoxicaron con monóxido de carbono de su chimenea.

