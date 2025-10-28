deportes
Noticias
Azteca Deportes
Shohei Ohtani vuelve a la loma tras una noche histórica

Después de una jornada épica que duró 18 entradas y en la que Shohei Ohtani se embasó nueve veces, los Dodgers vuelven al diamante este martes. Aquí detalles

EDER CALDERÓN
Home Run Azteca
Después de una jornada épica que duró 18 entradas y en la que Shohei Ohtani se embasó nueve veces, los Dodgers vuelven al diamante este martes con la misión de colocarse a una victoria de revalidar su campeonato

El Juego 3 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays quedará grabado como uno de los más largos y memorables en la historia del beisbol.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Los angelinos se impusieron 6-5 en 18 entradas, un maratón en el que Shohei Ohtani firmó una actuación de leyenda: dos cuadrangulares, dos dobles y cinco bases por bolas, cuatro de ellas intencionales. Fue una noche que dejó exhausto al astro japonés, pero no fuera de combate.

Ohtani, de la hazaña al desafío

"Está agotado, pero listo", aseguró el manager Dave Roberts tras el juego. "Corrió, bateó, estuvo en base toda la noche… pero se subirá a la loma mañana".

Así, Ohtani buscará darle a los Dodgers una ventaja de 3-1 en la serie, enfrentando al derecho Shane Bieber, en lo que promete ser otro duelo histórico en el Clásico de Otoño. Ohtani viene de dominar a Milwaukee en la Serie de Campeonato, donde lanzó seis entradas sin carreras y ponchó a diez rivales, además de conectar tres jonrones en el mismo juego.

Hoy, con la confianza al máximo, Los Ángeles confía en su superestrella de dos vías para dar un golpe casi definitivo.

Toronto se aferra al sueño

Del otro lado, los Blue Jays de Toronto intentan mantenerse con vida en su primera Serie Mundial desde 1993. Tras desperdiciar dos ventajas en el Juego 3 y dejar a 19 corredores en base, el equipo canadiense buscará una respuesta inmediata.

"Esto no ha terminado", aseguró el manager John Schneider. "Los Dodgers ganaron un juego, no la Serie Mundial. Nuestros muchachos van a estar listos".

El mexicano Alejandro Kirk, uno de los bateadores más encendidos de la postemporada, será clave para que Toronto encuentre ofensiva frente a Ohtani. Sin embargo, la posible baja de George Springer por molestias en el costado derecho complica el panorama ofensivo.

El Juego 4 se disputará este martes a las 6:00 pm, tiempo del centro de México. Los Dodgers buscan el bicampeonato; los Blue Jays, extender la serie. Y en el centro de todo, una vez más, Shohei Ohtani, el hombre que desafía los límites del beisbol moderno.

EDER CALDERÓN

