Jugador que agredió a árbitro se habría suicidado

Hace unos días se viralizó un video en el que se ve como un jugador termina golpeando a un árbitro central, primero con un par de golpes a su cuerpo y cuando el silbante cae al piso recibe una patada en su nuca que lo terminó noqueando.

La acción se terminó difundiendo por todos lados pues el momento fue captado desde un teléfono celular en el que se puede ver el momento exacto de la agresión que recibió el árbitro central Ariel Paniagua de parte del jugador del equipo La Cortada FC, Williams Alexander Tapón.

🚨 PATADA EN LA CABEZA AL ÁRBITRO

- Le sacó tarjeta roja un jugador y un compañero fue a pegarle

- Ocurrió en la final de un torneo de fútbol

📍 Sarandí pic.twitter.com/qxNTq9V1ox — Vía Szeta (@mauroszeta) July 17, 2023



El suceso ocurrió en un complejo deportivo con canchas de césped sintético llamado Estación 98 ubicado en la ciudad de Sarandí, Buenos Aires. Tras la agresión que recibió Ariel, fue trasladado al hospital Presidente Perón de Avellaneda donde estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta.

Jugador se habría suicidado



En la noche del lunes 17 de julio de 2023, encontraron sin vida al joven de 24 años de edad, Williams Tapón. Luego de un llamado a la policía, el cuerpo del futbolista fue encontrado en las vías del tren, cerca de su propia casa.

Diferentes medios de argentina confirman que el jugador habría tomado la decisión de suicidarse luego de que fuera imputado por el delito homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. Las primeras investigaciones de la policía han revelado que el joven se habría quitado la vida con un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Williams le pidió disculpas al árbitro



Williams dio una entrevista para un programa argentino en el que reveló que le pidió disculpas al árbitro y explicó un poco lo que pasó.

“El árbitro no cobraba, yo era capitán y le decía que cobrara algo pero que no lo había visto. Como que no veía nada de ellos, hacíamos una mal y nos tiraba todo a nosotros, ya estaba enojado y le pego sin darme cuenta, igual le pedí disculpas, me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté ya era todo distinto”.