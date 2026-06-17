Este jugador titular más joven de Portugal está mejor valorado que el propio Cristiano Ronaldo

En la jornada de este miércoles 17 de junio entre los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se destacaba el debut entre Portugal y RD Congo, con Cristiano Ronaldo como principal figura. Sin embargo, a pesar del gran éxito de su carrera, en la alineación titular se presentó un joven de apenas 22 años que ya tiene una valoración superior a la del ex Real Madrid.

Así como hay un delantero de Congo que vale mucho más que CR7, dentro de la alineación inicial de la Portugal de Roberto Martínez aparece un joven de 22 años muy bien valorado por las páginas especializadas en valores de mercado. Según Transfermarkt, Renato Veiga tiene una cotización superior a la del crack del Al-Nassr.

La diferencia de precios entre Cristiano Ronaldo y Renato Veiga en Portugal

Con 41 años, Cristiano Ronaldo tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Mientras tanto, Renato Veiga está tasado en 25 millones de euros. Con su carrera en ascenso y jugando en el Villarreal, el joven defensa central apunta a ser un verdadero crack.

TE PUEDE INTERESAR:



El top 5 de jugadores más valiosos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Vitinha (pivote de 26 años): 140 millones de euros.

João Neves (mediocentro de 21 años): 140 millones de euros.

Nuno Mendes (lateral izquierdo de 23 años): 80 millones de euros.

Pedro Neto (extremo derecho de 26 años): 60 millones de euros.

Rúben Dias (defensa central de 29 años): 55 millones de euros.

Crédito: Mexsport

El calendario de la selección de Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal vs. DR Congo – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 19:30 horas — Grupo K

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de la pantalla de Azteca 7, el sitio de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite todos los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

