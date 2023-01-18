Fue el jugador del partido y lo premiaron con huevos

El futbolista Kennedy Musonda se hizo viral, pues recibió un reconocimiento bastante peculiar por anotar una destacada cantidad de goles y además ser el MVP de un partido, lo curioso fue que el premio que ganó eran cinco cartones con huevos.

Reportes indican que el atacante convirtió 11 tantos en 17 partidos con el club de Zambia, Power Dynamos de su país, club en el que jugaba, ya que su efectividad lo llevó a que equipos de la región buscaran sus servicios.

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En el video que circula Twitter y las redes sociales se observa que Kennedy recibir el premio de manos de un directivo del club, además dedicó ese detalle a sus compañeros y a un aficionado que murió ese mismo día.

Regularmente, los clubes dan incentivos por las grandes actuaciones de sus jugadores, pero van desde relojes lujosos, carros de alta gama, trofeos o placas de algún metal precioso, incluso primas económicas y bonos; sin embargo este suceso le dio la vuelta al mundo por lo extraño del reconocimiento, este suceso fue en novimebre del 2022 y ahora que cambió de equipo el video volvió a hacerse viral.

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¿Cuál es el actual equipo de Kennedy Musonda?

Uno de los equipos que se fijaron en la capacidad del jugador y su promedio de goles fue el Young Africans SC, uno de los equipos más poderosos de Zambia, ahí tiene la misión de y espera poder repetir volver a hacer lo lograda la temporada anterior e incuso incrementar la marca de 11 goles en 17 encuentros.

La carrera futbolística de Kennedy Musonda ha ido en ascenso, pues luego de la gran temporada varios equipos poderosos de África buscaron entablar negociaciones con el delantero, aunque el Young Africans SC se quedó con los servicios del africano.

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