¿Los Perros del Mal estarán en la WWE? VIDEO comprobaría su posible llegada

Un video ha sacudido recientemente las redes sociales, pues guarda relación con la posible llegada de Los Perros del Mal, facción mexicana, a la WWE.

los-perros-del-mal-estaran-wwe-video.png
Instagra: Ángel Garza / PNG
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

¿Recuerdas a Los Perros del Mal ? Una facción que llegó a consolidarse como una de las mejores y más importantes en México durante la primera década de los años 2000’s. Ahora, se habla de un hipotético regreso que tendría relación nada más y nada menos que con la WWE.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Liderada por El Hijo del Perro Aguayo, y que tuvo entre sus elementos a luchadores como Halloween, Damian 666, Mr Águila, etc, Los Perros del Mal lograron convertirse en un grupo temible que generó mucho impacto en la lucha libre mexicana. Ahora, se espera su posible regreso a través de la WWE y la AAA.

¿Los Perros del Mal regresan pero a la WWE?

Hace un par de días las redes sociales de la WWE presentó un video en donde Ángel y Berto, integrantes de la Familia Garza, recibían un sospechoso objeto que, según algunos aficionados, no era más que una playera emblemática que los integrantes de Los Perros del Mal utilizaron en el pasado.

Te puede interesar: ¿Cuándo probará Checo Pérez su monoplaza de Cadillac?

Te puede interesar: ¿Qué fue de Prichard Colón, exboxeador que sufrió un daño cerebral en el ring?

En este punto vale mencionar que ninguno de los dos luchadores de la WWE formaron parte de la camada inicial de Los Perros del Mal; sin embargo, cuentan con una “ventaja” que es Héctor Garza, luchador que forma parte de su familia y que fue uno de los más importantes de esta facción junto con El Hijo del Perro Aguayo.

Cabe mencionar que, hasta ahora, no se conoce más respecto a este hecho; sin embargo, algunos insiders han comenzado a analizar la posibilidad de que la facción vuelva a la AAA para Guerra de Titanes 2025 y, por qué no, en su momento se presente dentro de la WWE.

¿Quiénes fueron los integrantes más importantes de Los Perros del Mal?

La primera camada de Los Perros del Mal incluye al Hijo del Perro Aguayo, Héctor Garza, Mr. Águila, Damián 666 y Halloween ; sin embargo, a lo largo de su historia también presentó a luchadores como Black Warrior, Joe Lider, Super Crazy, Booker T, Nicho el Millonario, el Hijo del Fantasma y LA Park, por citar algunos ejemplos.

