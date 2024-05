¿Cuándo se juega el tercer partido del Play In?

El pasado jueves dos de marzo del 2024, se disputaron los primeros dos juegos del Play In, El primer juego fue entre el Necaxa y Querétaro, partido que se definió desde los once pasos y terminó ganando los Rayos para avanzar al segundo partido del Play In.

El segundo encuentro en disputarse fue el de Pachuca vs Pumas, el juego se terminó definiendo desde los once pasos pues empataron en los noventa minutos luego de que le anularon dos goles a Rondon por fuera de lugar. El equipo universitario aseguró su boleto a la Liguilla al ganar en penales y los tuzos se tendrán que enfrentar a Necaxa por el último boleto.

Tras los dos juegos de Play In, ya hay siete equipos clasificados a la liguilla del Clausura 2024 y con ello, también tres cruces definidos: Cruz Azul se medirá ante Pumas, Toluca ante Chivas, mientras Rayados y Tigres firmarán otra edición del Clásico Regio.

¿Cuándo se juega el tercer partido?

El tercer partido del Play In entre Pachuca vs Necaxa se va a jugar el próximo domingo cinco de mayo. El ganador del partido, se tendrá que medir ante el América en los Cuartos de Final del Clausura 2024. El juego será a las 19 horas tiempo del centro de México. El partido se jugará en el Estadio Hidalgo.

Los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2024, se jugarán entre el miércoles 8 jueves 9 de mayo. Mientras que los encuentros de vuelta, serán entre el sábado 11 y el domingo 12 del mismo mes. En los próximos días se definirán los días y horarios en los que se disputarán cada duelo.

