Esta es la BASE que la Selección Mexicana podría tener para el Mundial 2030

La Selección Mexicana finalmente terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de caer ante la Selección de Inglaterra en los octavos de final, partido que se llevó a cabo en la cancha del Estadio CDMX y que terminó con un 3-2 en favor de los ingleses.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la culminación del Mundial 2026 para la Selección Mexicana, ahora Rafael Márquez, quien se encargará del cuadro nacional a partir de este momento, tiene que analizar la base que sostendrá a la institución de cara al Mundial 2030, el cual puede ser el más importante hasta ahora.

¿Qué base podría tener la Selección Mexicana para el siguiente Mundial 2030?

Para hablar de una base de la Selección Mexicana, primero tendríamos que tener en cuenta las edades de los jugadores que estuvieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así, futbolistas como Raúl Jiménez, Jesús Gallardo, Luis Romo y Luis Chávez, que ya superarían los 34 años, no podrían volver.

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Bajo este contexto, existen otros atletas cuya edad podría ser idónea para el Mundial 2026. Entre ellos destacan jugadores como Álvaro Fidalgo o César Montes, quienes tendrían 33 años, así como Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Johan Vásquez, quienes tendrían 32 y 31 años.

Un peldaño abajo vendrían elementos como Raúl Rangel, Israel Reyes y Erik Lira con 30 años, así como la nueva camada comandada por Santiago Giménez, la Hormiga González y Brian Gutiérrez con 25 y 27 años. Finalmente, tampoco hay que descartar a jugadores como Mateo Chávez, Rodrigo Huescas, Obed Vargas y Gil Mora, quienes llegarían al Mundial 2030 con entre 21 y 25 años.

¿Quiénes serían los porteros de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Si tomamos en cuenta a Raúl Rangel como el elemento titular, junto a él la Selección Mexicana podría probar a otros elementos como Luis Malagón tras su regreso a las canchas. Del mismo modo, otras figuras como Fernando Tapia y Emmanuel Ochoa han comenzado a levantar la mano.