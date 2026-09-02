3 jugadores que tenían todo para salir de la Liga BBVA MX tras el Mundial 2026, pero se mantendrán en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo una de las mejores actuaciones de la Selección Mexicana en este torneo, misma que estuvo plagada de varios futbolistas que forman parte de la Liga BBVA MX en equipos como Chivas, Cruz Azul, América y Toluca, cuatro de los más importantes del país.

Colectivamente, al América no le alcanza

Con ello, se esperaba que la Liga BBVA MX exportara algunos jugadores mexicanos una vez que finalizara la participación del cuadro nacional en esta Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, la realidad es que esta situación no ocurrió en detrimento del deseo de estos futbolistas.

¿Qué jugadores no salieron de la Liga BBVA MX pese a su labor en el Mundial 2026?

Israel Reyes: El plurifuncional jugador del Club América tuvo una destacada participación con la Selección Mexicana y, además, se consolidó como uno de los mejores defensivos de la Liga BBVA MX como lateral o central; sin embargo, no pudo emigrar al viejo continente.

🚨Erik Lira no jugará en @AS_Monaco , ya que no pudo liberar la plaza de extranjero. Estaba todo acordado y listo, pero no se cerró. ❌ https://t.co/dg9r9OUhBr pic.twitter.com/ncHvm3a2S8 — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) September 1, 2026

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Raúl Rangel : El guardameta de 26 años, que forma parte de las Chivas , tuvo una grata participación como portero titular de la Selección Mexicana. Sin embargo, la realidad es que, hasta ahora, ningún equipo del viejo continente se ha acercado al Rebaño Sagrado para una posible transferencia.

: El guardameta de 26 años, que forma parte de las , tuvo una grata participación como portero titular de la Sin embargo, la realidad es que, hasta ahora, ningún equipo del viejo continente se ha acercado al Rebaño Sagrado para una posible transferencia. Erik Lira: Todo estaba acordado para que el jugador de Cruz Azul fichara por el Mónaco; sin embargo, a última hora el conjunto de la Ligue 1 no pudo vender a Florian Balogun, por lo que el mexicano se mantendrá en la Liga BBVA MX.

¿Quién fue el mejor jugador mexicano de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien esta pregunta cuenta con evidentes tintes subjetivos, la realidad es que muchos expertos coinciden en que Julián Quiñones fue el mejor jugador de la Selección Mexicana en la última Copa Mundial de la FIFA, aunque nombres como Raúl Jiménez y Erik Lira también aparecen en este debate.