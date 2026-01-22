Panamá vs México: Estos son los jugadores más CAROS de cada selección rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 22 de enero del 2026, Panamá y México se verán las caras en un encuentro amistoso de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Será el primer juego del año para ambas selecciones y al disputarse fuera de las fechas FIFA, las selecciones no pueden convocar a sus jugadores que se encuentran en otras ligas, por lo que ambos equipos van en su mayoría con futbolistas locales de sus ligas.

Los dos selecciones no pudieron convocar a varios jugadores destacados pero aun así, tiene a futbolista de gran experiencia que pueden marcar el rumbo del partido, es por eso que aquí pondemos a los tres jugadores más caros de cada selección con su convocatoria actual para el Panamá vs México.

¿Habrá festejo de GOL de Armando 'Hormiga' González? 💪⚽#MiSelecciónAzteca



👇 MÉXICO vs PANAMÁ 🇲🇽🆚🇵🇦

📅 Esta noche

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣

🕖 7:00 PM⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣⁣⁣⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/EmcmAmPUwr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 22, 2026

Los jugadores más caros en el Panamá vs México

Por parte de la Selección Mexicana, Javier Aguirre convocó a diferentes futbolistas que pasan por un buen momento en su carrera, por lo que hay varios jugadores con un valor bastante significativo.

Con información de transfermarkt, los tres jugadores más caros de México son:



Marcel Ruiz

Érik Lira

Germán Berterame

Tanto Marcel como Lira tienen un valor de 9 millones de euros debido a su gran nivel que tienen en Toluca y Cruz Azul respectivamente. En el caso de Berterame, a sus 27 años y su calidad goleadora lo posicionan con un valor de 8.5 millones de euros.

En el caso de Panamá, a diferencia de México tiene jugadores con un menor valor en su actual convocatoria. Su jugador más caro es el defensor Jorge Gutiérrez que tiene un valor de 750,000 euros.

El segundo jugador más caro es Ricardo Phillips con un valor de 500,00 euros y por último, Aimar Sánchez con un valor de 350,00 euros. Una difernecia marcada entre el valor de los jugadores de ambas selecciones.

Así puedes ver el Panamá vs México EN VIVO y GRATIS

El Panamá vs México lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.