Panamá vs México: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este jueves 22 de enero del 2026, la Selección Mexicana disputa su primer partido del año de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es por eso que aquí te dejamos a detalle todo lo que necesitas saber para poder ver el juego de Panamá vs México totalmente EN VIVO y GRATIS.

El primer partido amistoso para los dirigidos por Javier Aguirre lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.

Hora en la que inicia el partido de Panamá vs México

El encuentro de Panamá vs México tendrá su sibaltazo inicial en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

¿Dónde se jugará el Panamá vs México?

El encuentro de Panamá vs México se disputará en el Estadio Rommel Fernández que se encuentra situado en Ciudad de Panamá. La Selección Mexicana será visitante, buscando que los futbolistas mexicanos puedan mostrar su capacidad ante escenarios adversos. El inmueble tiene una capacidad para más de 20 mil espectadores.

El motivo por el que no habrá jugadores que militan en Europa para el Panamá vs México

Es importante recordar que ninguna de las dos selecciones pudo convocar a algún futbolista que se encuentre jugando en el futbol europeo o en alguna liga que no sea la de su propio país o de la MLS.

Al ser un encuentro amistoso que se disputa fuera de la fecha FIFA, los clubes no pueden prestar a los futbolistas, por lo que ambos equipos van en su mayoría con jugadores locales de sus ligas.