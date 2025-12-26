Estos jugadores podrían volver al América para el 2026

El conjunto del América no tuvo el semestre que esperaba, ya que los hombres que llegaron para reforzar el plantel no mostraron el nivel esperado por la directiva, por lo que ya han empezado a planear todo para el Clausura 2026, luego de caer eliminados en el Apertura 2025, en los Cuartos de Final ante Monterrey.

Por ese motivo, la directiva ha comenzado a revisar varias opciones para poder reforzar cada una de las líneas del equipo, entre ellas han comenzado a sonar algunos nombres que podrían volver a la institución, luego de que brillaron hace algunos torneos bajo la dirección de André Jardine.

América TRICAMPEÓN del Liga MX: así levantaron el trofeo del Apertura 2024 y los festejos

¿Qué jugadores podrían volver al América para el Clausura 2026?

Una de las primeras opciones que está considerando la directiva de Coapa, es el posible regreso de Cristian ‘Chicote’ Calderón, quien el torneo pasado estuvo con el cuadro del Necaxa, pero que durante su estancia en América, ganó títulos siendo parte importante del esquema titular.

El gran nivel que llegó a demostrar, lo ha vuelto a colocar en el radar de la directiva, por la capacidad de jugar en varias zonas del campo. Sin embargo, hasta el momento no existe un acercamiento directo para formalizar su regreso al conjunto del América.

Otro de los nombres que ha comenzado a generar ruido es el de Richard Sánchez, un elemento que fue parte fundamental en los campeonatos del América, apareciendo en momentos importantes, pero que se fue a Racing Club, donde su rendimiento bajó demasiado.

Por lo que ahora, todo parece indicar que no entra en planes de la directiva, por los pocos minutos y su alto salario. Por ese motivo, se habla de que podría volver al Club América, donde ya demostró su talento, aunque no existe nada concreto por ahora.

