Esto van a costar los abonos del América para el Clausura 2026: todos los precios REALES
Las Águilas revelaron cuánto costarán sus abonos para el Clausura 2026, donde el equipo hará de local en el Estadio Ciudad de los Deportes
Cada vez falta menos para qué la Liga BBVA MX regrese a la acción, por lo que el Club América ha revelado los precios que tendrán sus abonos durante el Clausura 2026. A pesar de que el Estadio Banorte (antiguamente Azteca) será reinaugurado en el mes de marzo , el conjunto dirigido por André Jardine hará de local en el Estadio Ciudad de los Deportes, tal y como sucedió durante el Apertura 2025.
Según reportes, los aficionados solo podrán renovar su abono con los mismos asientos que tuvieron durante el Apertura 2025. En caso de que quieran adquirir plazas adicionales, deberán esperar hasta la venta general . Cabe destacar que los precios van desde los 3,500 pesos hasta los 9,500 pesos, siendo los abonos más caros para el año próximo.
El valor de los abonos del Club América para el Clausura 2026
El precio de los abonos depende exclusivamente de la zona y esta es la lista anunciada por el Club América:
- Preferente A y B: 3 mil 500 pesos.
- Norte Alto y Bajo: 3 mil pesos.
- Platea B Alta y Baja: 4 mil pesos.
- Platea A Alta y Baja: 5 mil pesos.
- Especial Club: 9 mil 500 pesos.
Los beneficios que incluye el abono Clausura 2026
- Partidos del Torneo Regular Clausura 2026.
- Cuartos de Final de Liga MX Clausura 2026, en caso de clasificar.
- Preventa exclusiva para Semifinal y Final de Liga MX, en caso de clasificar.
- Primera Ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026.
- Preventa exclusiva para rondas posteriores de CONCACAF Champions Cup, en caso de clasificar.
- Kit de Bienvenida exclusivo para Abonados.
- Prioridad para la preventa de Abono Club América, de regreso al Estadio Banorte.
América tiene nueva boletera para el Clausura 2026
Recientemente, se dio a conocer que América tendrá a Fanki, plataforma que estuvo a cargo de la comercialización de los boletos para el duelo entre México y Portugal, como boletera oficial a partir del Clausura 2026. A través de un correo electrónico enviado a aficionados con abono, la institución azulcrema anunció que Fanki será la encargada de gestionar tanto los abonos como las entradas generales para los partidos como local.