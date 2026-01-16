Elio LeFleur, el reciente fichaje de la WWE que estuvo en AAA y tiene un maestro mexicano

La WWE se sigue reforzando a marchas forzadas en la búsqueda de hacer del 2026 uno de sus mejores años en la historia. Para ello, recientemente la empresa confirmó el fichaje de Elio LeFleur, quien ya debutó en la AAA y que, además, tuvo como maestro a una leyenda de la lucha libre mexicana.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Fue en noviembre del año pasado cuando Elio LeFleur, luchador francés, hizo su debut oficial en la AAA, por lo que su llegada a la WWE mediante NXT, RAW o SmackDown se visualiza pronto. Ante ello, ¿sabías que el europeo tuvo como maestro a un emblema que forma parte de la lucha libre mexicana?

Nitro, la leyenda mexicana que fue maestro de Elio LeFleur, estrella de WWE

Fue hace unos días cuando la WWE compartió un video en donde habla de la llegada de Elio LeFleur, quien se espera logre trascender y acaparar las miradas del público europeo. Curiosamente, el enmascarado ha mostrado, en más de una ocasión, el respeto y la admiración que siente por Nitro.

Te puede interesar: Alberto del Río, el mexicano que ganó el Royal Rumble más grande de la historia

Te puede interesar: Así luce el espectacular monoplaza de Cadillac para Checo Pérez

Nitro es un luchador profesional nacido en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1967, por lo que actualmente cuenta con 58 años de edad. La estrella se desempeña como rudo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y, además, es vital en la formación de nuevos luchadores a nivel nacional e internacional.

Es precisamente bajo este contexto que Nitro logró ser el maestro de Elio LeFleur cuando este tenía 16 años, pues el mexicano, desde hace tiempo, viaja a Europa para dar seminarios de lucha libre mexicana. Ante esto, Elio se destacará por ser un luchador de la WWE nacido en Francia, pero con raíces luchisticas marcadas en México.

¿Cuándo fue el debut de Elio LeFleur en la AAA?

Fue el pasado 28 de noviembre cuando Elio LeFleur hizo su debut oficial en la AAA dentro del GNP Seguros de Puebla , cuando se enfrentó a Chris Carter y Jack Cartwheel. El francés no logró quedarse con el triunfo; sin embargo, destacó por su habilidad luchística aérea y a ras de lona.