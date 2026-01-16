7 jugadores “pidieron” la salida de Xabi Alonso; esta es la nueva polémica dentro del Real Madrid

Una nueva polémica ha incendiado la Casa Blanca en España. Y es que, a poco menos de una semana desde que se confirmó la salida de Xabi Alonso , se han dado a conocer nuevos detalles de su despido y de la forma en cómo algunos jugadores del Real Madrid se habrían involucrado de más en esta decisión.

Para nadie es un secreto que la relación entre Xabi Alonso y algunos jugadores del Real Madrid no era la mejor debido a las exigencias que el español tenía como entrenador; sin embargo, ahora se ha “confirmado” que algunos futbolistas habrían tenido mucho poder en la decisión de despedirlo del club.

¿Los futbolistas pidieron la salida de Xabi Alonso del Real Madrid?

De acuerdo con información otorgada por el programa El Larguero, hubo hasta siete futbolistas que ya no soportaban el estilo de trabajo de Xabi Alonso, por lo que estos habrían sido fundamentales en el despido que el español tuvo horas después de que el Real Madrid cayera en la Supercopa de España ante Barcelona.

Ojo a este vídeo porque me tiene llorando, Xabi Alonso llama a los jugadores para que le hagan el pasillo al Barça, y Mbappé le dice que para adentro, y como un corderito le hace caso. No he visto jamás un entrenador con menos aura y menos autoridad que él. Menudo meme. pic.twitter.com/1fSDuNYiJs — Torren (@Torren__) January 12, 2026

La fuente detalla que estos siete jugadores, ya sea a través del contacto directo o mediante terceros, habrían mostrado su postura sobre Xabi Alonso a los altos mandos del Real Madrid. Esta situación habría coincidido con la derrota que el club merengue tuvo ante los culés, misma que significó la pérdida de un campeonato más.

Cabe mencionar que la fuente no brinda detalles respecto a los nombres de los futbolistas que habrían acusado a Xabi Alonso con la cúpula del Real Madrid; sin embargo, en redes suenan algunos pesos pesados como Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Jr y el propio Kylian Mbappé.

¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid?

Una vez confirmada su salida, Álvaro Arbeloa se convirtió en el nuevo DT del Real Madrid estrenándose con una derrota en la Copa del Rey ante el Albacete. Ahora, debutará en la primera división de España este sábado cuando enfrente al Levante, en duelo que comenzará a las 07:00 horas tiempo del centro de México.