Su talento lo llevó a jugar en América, Chivas y ahora es refuerzo de lujo en la Liga de Expansión MX para el Clausura 2026

La mayoría de los futbolistas en México, sueñan con llegar a los equipos más importantes del país, principalmente al Club América y las Chivas, referentes de la Liga BBVA MX , ya que esto suele significar que tienen el talento necesario para brillar en el futbol mexicano.

Sin embargo, no todos logran mantener el nivel o simplemente demostrar que tienen el talento necesario para convertirse en figuras del equipo, tal es el caso de un joven futbolista tuvo la oportunidad de jugar para Chivas y América, pero ahora ha llegado como refuerzo de lujo a un equipo de la Liga Expansión MX.

¿Qué jugador del América y Chivas es refuerzo de lujo en la Liga de Expansión MX?

Estamos hablando del joven futbolista de ascendencia libanesa y armenia, Bruce El-Mesmari , quien a principio de su carrera fue una de las grandes promesas, al grado que llegó a llamar la atención de los equipos más importantes de la Liga BBVA MX. Sin embargo, ahora es el nuevo refuerzo del Cancún FC, así fue anunciado en sus redes sociales.

Bruce El-Mesmari se une a Cancún FC. Jugador con experiencia en Selección Mexicana S17 y S20, participación en mundiales juveniles y un orgullo especial: nacido en Cancún. Hoy regresa a su ciudad para defender estos colores y escribir un nuevo capítulo en casa

Recordemos que, el joven futbolista, de 23 años de edad, tuvo su debut soñado con el América en 2023, ya bajo la dirección de André Jardine, quien lo vio como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Al no cumplir sus expectativas, se fue a las Chivas, donde sucedió lo mismo y terminó jugando para el Tapatío de la Liga de Expansión MX, también tuvo un paso por el cuadro del Querétaro, donde tampoco tuvo los minutos que esperaba, por lo que ahora espera tener más oportunidades con el equipo de Cancún FC.

