Jugó en Chivas y hoy advierte a Tijuana sobre el punto fuerte de Gabriel Milito: nadie más lo vio

Chivas se está preparando para afrontar la próxima jornada de la Liga BBVA MX y ‘Chicharito’ Hernández es baja con Gabriel Milito como entrenador . Esta noche, Guadalajara se enfrentará a Tijuana por la sexta fecha del Apertura 2025 y un exjugador del Rebaño reveló cuál es el punto fuerte del DT argentino y que Sebastián Abreu debe neutralizar: Efraín Álvarez, el ‘10’ y extremo derecho del equipo.

Antonio Rodríguez, exportero rojiblanco, fue quien advirtió a Tijuana sobre cómo Efraín Álvarez es el eje del juego de Gabriel Milito en Chivas. “A nivel táctico que han intentado de implementar con este nuevo entrenador, con Milito, a la hora de que ellos hacen la presión es con cinco jugadores. Algo que parece dos líneas de dos y uno. Con una línea de cinco falsa con los laterales que suben y bajan”, comenzó explicando en conferencia de prensa. Por otro lado, un jugador de Chivas estaría cerca de llegar a Cruz Azul .

Mexsport Antonio Rodríguez, ex Chivas, advirtió a Tijuana sobre Gabriel Milito

“Cuando tienen la pelota buscan tener cierta posesión en la parte baja y buscar trazos largos. Sabemos que tienen gente importante, uno de los jugadores más importantes de Xolos en las temporadas pasadas fue Efra y está con ellos. Así que calidad tienen”, complementó el exjugador. Por lo que el ‘Loco’ Abreu deberá tomar nota si desea quedarse con los tres puntos en casa.

¿A qué hora juegan Chivas y Tijuana por el Apertura 2025?

Chivas se enfrentará a los Xolos de Tijuana esta noche por el Apertura 2025 en el Estadio Caliente a las 21:00 horas (Ciudad de México). El equipo de Milito deberá mejorar considerablemente, ya que se encuentra en la posición número 16 de 18 en la Liga BBVA MX con 3 unidades. Por otro lado, los dirigidos por Abreu se ubican en la séptima plaza con 8 puntos acumulados.

¿Cuáles son los números de Efraín Álvarez con Chivas en 2025?

Álvarez fichó por las Chivas desde Tijuana en este mercado de fichajes, pagando casi 7 millones de euros, según indica Transfermarkt. En total, el extremo ha disputado 7 partidos en este inicio de temporada con el Rebaño, sumando 1 gol y 2 asistencias de momento. En Tijuana lo conocen y deberán frenarlo para que el juego de Milito no prospere.