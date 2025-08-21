Vale 4 millones, en Chivas es casi ignorado y hoy estaría listo para irse a Cruz Azul

Chivas atraviesa un momento complicado en la Liga BBVA MX. El equipo de Gabriel Milito viene de ser abucheado en la pasada jornada del Apertura 2025 y la tensión entre los jugadores y la afición crece aún más. Sin embargo, como si fuese poco, el entrenador argentino estaría cerca de perder a un jugador de su plantilla ya que Cruz Azul se habría metido en su camino. Hablamos de Gilberto Sepúlveda.

El defensor central dejó de ser un pilar fundamental en el Rebaño tras la llegada de Milito y, de acuerdo a la información que comparten distintos medios locales, ‘Tiba’ Sepúlveda estaría buscando salir de Guadalajara y una de las primeras opciones que apareció en su camino fue jugar en Cruz Azul. Sin embargo, Sepúlveda no sería el único jugador de Chivas que tendría intenciones de dejar el equipo .

Mexsport Gilberto Sepúlveda podría dejar Chivas para llegar a Cruz Azul

¿Qué necesita Gilberto Sepúlveda para dejar Chivas y jugar en Cruz Azul?

Desde la dirección técnica no habría objeciones sobre la salida del defensor de 26 años, sin embargo, Cruz Azul debe solucionar un problema antes de comenzar a negociar. Y es que la directiva de La Máquina deberá definir el futuro de Gonzalo Piovi quien es pretendido por el Inter Miami de la MLS. En caso de que el argentino sea vendido al equipo donde juega Lionel Messi, es probable que Cruz Azul acelere por la contratación de Sepúlveda. No obstante, parece que eso no sucederá.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto dinero podría pedir Chivas por la salida del ‘Tiba’ Sepúlveda?

Cruz Azul podría fichar a Gilberto por una suma no tan elevada. De acuerdo a la información que comparte el sitio Transfermarkt, especializado en valores de mercado y transferencias, el precio de Sepúlveda es de 3,5 millones de euros. Teniendo en cuenta que su contrato en Guadalajara expira en 2028, la directiva del Rebaño podría pedir hasta 4 millones por su traspaso.

Los números del ‘Tiba’ Sepúlveda en 2025

En este comienzo de temporada, Sepúlveda suma apenas 4 partidos jugados con Chivas repartidos en 283 minutos. Tres de ellos fueron en la Leagues Cup 2025, torneo en el que Guadalajara ya está eliminado. Mientras que el restante fue por el Apertura 2025. Sin lugar a dudas, el ‘Tiba’ perdió terreno tras la llegada de Milito al banquillo tapatío.