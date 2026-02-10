Jugó en Cruz Azul y América, llegó a valer 163 millones y hoy fue descartado en la MLS

El equipo de Portland rescindió el contrato de Jonathan “Cabecita” Rodríguez, por lo que deja de ser jugador franquicia de la MLS y puede fichar gratis con cualquier otro club. El futbolista que jugó para Cruz Azul y América, y que en algún momento llegó a costar 163 millones de pesos, tiene hasta los primeros de marzo para resolver su situación. Incluso, sonó fuerte para un club de la Liga BBVA MX .

El uruguayo le solicitó al club estadounidense salir, mientras se recupera de una lesión de la rodilla, luego de permanecer en el club casi 2 años. Aún se desconocen los motivos que orillaron al extremo a tomar tal decisión, ya que todavía tenía contrato hasta finales de este 2026. No obstante, desde hace un año fue sondeado por varios conjuntos, entre ellos Pumas.

“Cabecita” Rodríguez sale del Portland y reportal que regresará a su país con el Peñarol.|@jona_rodriguez21

“Gracias por todo Jona. Portland Timbers han dado de baja al delantero Jonathan Rodríguez y me han ejercido una rescisión de su contrato”, compartió el club en sus redes sociales.

El paso de Jonathan Rodríguez por la MLS

“Cabecita” es un jugador que se formó en su país con Peñarol, para después dar el salto grande al futbol de Europa con Benfica de Portugal y después con Deportivo La Coruña en España. Arribó a México por primera vez en 2016 con Santos Laguna, donde conquistó una Liga BBVA MX.

El delantero después se marchó a Cruz Azul, donde formó parte de la plantilla que conquistó la ansiada novena. Se marchó un semestre a Arabia Saudita, para retornar con el América, con el que conquistó un bicampeonato de liga.

Rodríguez fichó por el Portland en marzo de 2024 y durante 2 temporadas marcó 10 goles en 40 partidos disputados, 31 de ellos como titular, según la plataforma BeSoccer. Ahora, el jugador de 32 años sueña para regresar al Peñarol, club que lo formó como futbolista.