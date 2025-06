“Cabecita” Rodríguez y Rodolfo Rotondi jugarían juntos en un poderoso equipo de Liga MX

El mercado de fichajes en la Liga MX se sigue moviendo de gran manera y en esta ocasión hay dos nombres que empiezan a sonar con mucha frecuencia y esos son los del Jonathan Rodríguez y Rodolfo Rotondi, ya que son colocados en el cuadro dirigido por Efraín Juárez, los Pumas de la UNAM.

Para nadie es sorpresa que Juárez está en busca de refuerzos y mucho menos que los Pumas están urgidos de armar un plantel competitivo si quiere alcanzar los altos planos de la Liga MX y traer a jugadores de la calidad de Rodríguez y Rotondi sería muy importante para iniciar con una nueva era.

Juárez quiere un trabuco en Pumas

No es la primera ocasión que “Cabecita” Rodríguez suena para llegar a los Pumas, pues se ha rumorado que su deseo es salir de la MLS y que ya no se siente muy agusto en aquella liga, por lo que se mencionó que el América lo podría repatriar, pero al final de cuentas en las Águilas no gustó su manera de irse y ya le cerraron las puertas.

Por su parte, los Pumas sí querrán a un jugador desequilibrante, con olfato goleador y que ya sabe lo que es salir campeón en la Liga MX y usar la playera de un equipo popular en el futbol mexicano, pues vistió la del Cruz Azul y la del América y en ambos levantó el título volviéndose pieza fundamental.

Rotondi tendrá días para decidir su futuro

Rotondi aún tiene contrato con el Cruz Azul y no se dirá nada hasta que no llegue el nuevo entrenador y decida con quien sí cuenta y con quién no para las siguientes campañas, pues el argentina ha demostrado querer a la institución y pelear por ella cada que se requiera.

En su momento también se dijo que Rodríguez podría regresar al Cruz Azul, pero en La Noria no están contentos por su pasado americanista y que celebró la final que ganaron antes los Tigres en el primer torneo de Jardine al frente de los azulcremas.