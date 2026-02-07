ÚLTIMA HORA: Histórico de Chivas anunciará su retiro tras no encontrar equipo

En próximos días, un histórico de Chivas anunciará su retiro de las canchas tras una destacada trayectoria con el conjunto rojiblanco, donde conquistó varios títulos. Isaác Brizuela es el futbolista que colgará los botines, luego de encontrar equipo. Conoce de qué giro es el negocio del “Conejito” tras no entrar en planes del club.

El periodista José María Garrido fue quien declaró que el canterano del Toluca le dirá adiós al futbol. Incluso, el mismo futbolista dio indicios de ello cuando publicó una fotografía en sus redes sociales haciendo referencia al retiro, como lo fue el de la luchadora mexicana, quien puso punto final a su carrera por salud mental.

Cone Brizuela diría adiós al futbol en los próximos días al no encontrar equipo.|@brizuela27_cone

“Tengo entendido que lo tiene decidido y en próximos días va a anunciar su retiro como futbolista profesional. Él intentaba buscar todavía alguna otra opción en la Liga [BBVA] MX”, compartió el periodista jalisciense.

La trayectoria de Isaác Brizuela hasta convertirse en histórico de Chivas

El nacido en Estados Unidos es canterano del Toluca, donde a muy temprana edad debutó con el primer equipo. Formó parte del equipo que conquistó el campeonato del Torneo Bicentenario 2010, pero su rendimiento fue a menos, por lo que fue prestado.

“Conejito” tuvo un breve paso por el Atlas, donde volvió a romperla, a tal grado de que fue seleccionado mexicano en el Mundial de Brasil 2014, aunque no disputó ningún encuentro.

La carrera de Isaác estaba por elevarse cuando a principios de 2015 fichó con Chivas, club en el que permaneció por 11 años y conquistó un sinfín de títulos, para consagrarse como un histórico al formar parte de la última época de oro del club. Este es su palmarés conformado por 5 campeonatos locales e internacionales:

