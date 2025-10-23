Pachuca 0-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 hoy miércoles 22 de octubre; marcador online

El quinto y el sexto lugar de la tabla general se ven las caras en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los Tuzos recibirán a los Tigres de la UANL en un partido que parece de liguilla. Los pupilos de Guido Pizarro podrían alcanzar a Cruz Azul si sacan el triunfo en el Estadio Hidalgo. Por otro lado, el Pachuca tiene 21 puntos y querrán despegarse del pelotón que tienen detrás en la tabla.

