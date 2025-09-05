Por qué Diego Lainez llega mejor que nunca a la Selección Nacional: el secreto de Tigres

Diego Lainez forma parte de uno de los 25 convocados de la Selección Nacional para disputar los partidos de la Fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes . El futbolista de Tigres nuevamente está concentrado con el combinado azteca, gracias a una jugada maestra de su club para realzar su nivel.

Lainez vive un gran momento con Tigres y todo gracias a su entrenador Guido Pizarro, pues desde que lo comenzó a utilizar como extremo derecho comenzó a brillar. Debido a ello, el jugador suma un gol en el Apertura 2025, el cual lo anotó en la apaleada de su equipo 7-0 sobre Puebla en la jornada 4 .

@diego_lainez Diego Lainez ha destacado con Tigres desde que Guido Pizarro lo puso como extremo derecho

Diego también lleva 3 asistencias en 6 partidos disputados de lo que va del torneo, según estadísticas de la plataforma BeSoccer. Cabe mencionar que Tigres tiene un partido menos que el resto de equipos de la Liga BBVA MX, ya que Chivas pospuso el duelo de la primera jornada debido a que su estadio no estaba en óptimas condiciones.

El resurgimiento de la carrera de Diego Lainez con Tigres

Diego Lainez vivió un momento de estancamiento con Tigres, ya que no era considerado titular indiscutible, pese a haber ganado una Liga BBVA MX en el Clausura 2023 tras su regreso de Europa, donde no pudo destacar con Real Betis ni con SC Braga.

Lainez parece retomar el camino, pues en este Apertura 2025 ha sido pieza fundamental al marcar goles y dar asistencias para su equipo, que se ubica en la cuarta posición de la Tabla General con 13 puntos, aunque con un partido menos.

El jugador de Tigres regresó nuevamente a una convocatoria de Selección Nacional después de casi un año, pues la última vez que portó la playera del tricolor fue en octubre de 2024, cuando Javier Aguirre lo llamó para el partido contra Estados Unidos.

Ahora, el futbolista de 25 años buscará llamar la atención del “Vasco”, a fin de ganarse un puesto en el equipo y formar parte de la plantilla que representará al país en el Mundial 2026.