Jugó en Europa, pasó por Segunda División y hoy vive el mejor momento de su carrera en la Liga BBVA MX

Con el calendario de la Leagues Cup definido, hay un equipo de la Liga BBVA MX que está brillando con puntaje perfecto. Esto se debe, en gran parte, al gran nivel de su delantero centro, quien supo jugar en Europa y también en Segunda División.

Óscar Estupiñán y sus goles en la Leagues Cup

Los Bravos de Juárez brillan en la Leagues Cup y crecen en la Liga MX gracias a Óscar Estupiñán, quien volvió a aparecer en el marcador y confirmó que atraviesa un momento destacado. El delantero colombiano marcó ante Vancouver Whitecaps y llegó a dos partidos consecutivos anotando con los fronterizos.

El atacante de 29 años ingresó al área en el segundo tiempo y convirtió el gol que puso en ventaja a Juárez. Estupiñán había marcado anteriormente frente a Minnesota United, por lo que volvió a responder en un escenario internacional. El equipo dirigido interinamente por Sebastián Valero terminó imponiéndose 3-1 en el BC Place.

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Los números de Óscar Estupiñán encontró su lugar en FC Juárez

La etapa del colombiano con los Bravos comenzó en 2024, después de una carrera que lo llevó por distintos países. En México encontró continuidad y es una pieza importante del ataque. Sus números reflejan ese peso dentro del equipo.

Con FC Juárez, Estupiñán registra 28 goles y tres asistencias en 66 partidos, de los cuales comenzó 57 como titular. Su rendimiento también ha sido importante durante la presente Leagues Cup, donde volvió a marcar en partidos consecutivos.

De Portugal a la Segunda División de Inglaterra

Antes de llegar a la Liga BBVA MX, Estupiñán construyó una trayectoria internacional que comenzó en Europa con Vitória Guimarães. El colombiano tuvo dos etapas con el club portugués y también pasó por Barcelona SC de Ecuador y Denizlispor de Turquía.

Ettson Ayon celebrates his goal 2-0 of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 25, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico., 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. between FC Juarez and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 25, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez

Su experiencia más importante en Inglaterra llegó con Hull City, donde jugó entre 2022 y 2024. El delantero compitió en la Championship, la Segunda División inglesa, y tuvo actuaciones muy buenas. Durante ese periodo también tuvo préstamos en FC Metz de Francia y Bahia de Brasil.

El colombiano atraviesa una racha que ilusiona a Juárez

El presente de Estupiñán contrasta con las distintas etapas que tuvo que superar en su carrera. A los 29 años, el delantero vuelve a ser protagonista con goles y aparece como una de las principales armas de FC Juárez.

