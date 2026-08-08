Suspenden Atlas vs. Pachuca a 5 minutos del final: esta fue la sorprendente razón

Mientras los equipos varoniles disputan la Leagues Cup 2026, en la que Pumas ya está eliminado tras perder contra Cincinnati, los clubes de la Liga BBVA MX Femenil siguen en marcha con el Apertura 2026. Fue en el partido entre Atlas y Pachuca que sucedió algo insólito, ya que suspendieron el juego a 5 minutos del final por una sorprendente razón.

Se jugaba el minuto 85 de la jornada 2 cuando la silbante pitó el final del partido debido a condiciones meteorológicas, las cuales pronosticaban tormentas eléctricas en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se disputó el encuentro. Lo mismo sucedió en el duelo entre Pumas y Cincinnati de la Leagues Cup 2026.

Se pitó el final del partido debido a condiciones meteorológicas, las cuales pronosticaban tormentas eléctricas en la zona metropolitana de Guadalajara.|Liga BBVA MX Femenil

El comunicado de la liga por la suspensión del Atlas vs Pachuca

Después del revuelo que causó la terminación del partido antes de tiempo, la Liga BBVA MX Femenil sacó un comunicado en el que explicó lo sucedido, decisión que está apegada al artículo 38 del Reglamento de Competencia.

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"Ante los pronósticos meteorológicos que contemplaban la presencia de tormentas eléctricas, y en coordinación con las autoridades y los clubes involucrados, se determinó no disputar el tiempo restante del encuentro, priorizando en todo momento la seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, oficiales y aficionados", informó la liga en un comunicado.

https://x.com/LigaBBVAFemenil/status/2085942220083908944?s=20

¿Se volverá a jugar el Atlas vs. Pachuca?

El encuentro iba 1-1 cuando se dio por terminado el encuentro. Por ello, no se volverán a disputar los minutos restantes en otra ocasión, por lo que ambos equipos repartieron puntos en la jornada 2 del Apertura 2026.

Las rojinegras disputarán la fecha 3 hasta el lunes 17 de agosto, cuando visiten a Toluca. Mientras que las Tuzas se medirán contra Pumas en el Estadio Hidalgo.