México vs Estados Unidos: cuándo se juega la Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 está a solamente un partido de volver a levantar el trofeo de la Concacaf. El equipo dirigido por Álex Diego derrotó a Canadá en Semifinales y ahora tendrá que superar a Estados Unidos para cerrar un torneo prácticamente perfecto.

El encuentro tendrá un condimento especial, ya que será una repetición de la Final de 2024. En aquella oportunidad, el conjunto mexicano logró una remontada agónica para quedarse con el campeonato. Ahora, el combinado azteca buscará conseguir el bicampeonato ante su gente.

Cuándo juega México vs Estados Unidos la Final del Campeonato Sub-20

México y Estados Unidos disputarán la Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf este domingo 9 de agosto a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Yohan Orozco celebrates his goal 3-0 of Mexico during the quarter final match between Mexico (Mexican National Team) vs (and) Panama as part 2026 CONCACAF Under-20 Championship, at Cuauhtemoc Stadium, on August 05, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

El escenario será el Estadio Banorte de la Ciudad de México, recinto anteriormente conocido como Estadio Azteca.

La Final tendrá a los dos equipos que mejores números consiguieron a lo largo de la competencia. Ninguno conoce la derrota y entre ambos solamente han permitido dos goles durante todo el campeonato.

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Cómo llega México a la Final contra Estados Unidos

El rendimiento de la Selección Mexicana ha sido prácticamente perfecto. El equipo de Álex Diego ganó los cinco compromisos que disputó, con un registro de 15 goles a favor y solamente uno en contra.

El combinado azteca comenzó superando 3-0 a Antigua y Barbuda, luego venció 2-0 a Costa Rica y cerró la fase de grupos con un contundente 4-0 frente a Guatemala. En Cuartos de Final volvió a imponerse por cuatro goles, esta vez ante Panamá.

Canadá fue el rival que más complicaciones generó. Los norteamericanos comenzaron ganando la Semifinal, pero Cristóbal Alfaro consiguió el empate y Hugo Camberos convirtió de penal el 2-1 definitivo.

México se colocó como uno de los cuatro mejores del Premundial Sub -20 de la Concacaf y con eso ganó su boleto al Mundial de 2027|Jafet Moz/Jafet Moz

Estados Unidos también llega invicto a la Final

Estados Unidos presenta números similares. El conjunto dirigido por Gonzalo Segares ganó sus cinco encuentros, anotó 16 goles y recibió apenas uno.

Tras superar a Haití, El Salvador y Cuba durante la primera ronda, eliminó 3-1 a Guatemala en Cuartos de Final. Posteriormente derrotó 2-0 a Costa Rica gracias a los goles de Rubén Ramos y Christopher Applewhite.

Uno de los principales atractivos será precisamente la lucha por el liderato de goleo. Hugo Camberos suma cinco tantos para México, mientras que Rubén Ramos aparece inmediatamente detrás con cuatro anotaciones.