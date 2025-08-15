Jugó el Mundial de Clubes 2025, Rayados le encontró reemplazo y hoy se iría a una liga exótica a ganar fortuna

Esteban Andrada podría llegar al futbol de Arabia Saudita con Al-Najma luego de que Rayados no lo considerara para el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El argentino fue pieza fundamental para Monterrey en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025 al ser considerado como los mejores jugadores del certamen . Sin embargo, un mes después su destino sería una liga exótica donde ganaría una fortuna.

El club saudí ya hizo una oferta formal por el portero de 34 años, aunque aún es oficial el traspaso, ya que el equipo regio pretende una mejora en la propuesta a fin de ganar más dinero con la transferencia, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, quien reveló anteriormente la salida de Ignacio Pusetto y la llegada de Álvaro Ángulo a Pumas para el Apertura 2025 .

@estebanandrada1 Esteban Andrada podría jugar la siguiente temporada en Arabia Saudita tras su paso en Rayados

¿Cuánto dinero ganaría Esteban Andrada en la liga exótica?

Esteban Andrada percibe un sueldo de 25.7 millones de pesos al año, 494,829 pesos a la semana en Rayados, según la plataforma Salary Sport. El salario del guardameta puede incrementar en caso de que llegue a Arabia Saudita, aunque por el momento se desconoce la cantidad oficial que le pagarían. No obstante, es bien sabido que en las ligas exóticas la recompensa monetaria es gratificante, por lo que luce atractiva para varios futbolistas.

Los números de Esteban Andrada con Rayados y el motivo de su salida

Esteban Andrada llegó a Rayados en 2021 y jugó 161 partidos durante 5 temporadas. En el tiempo que estuvo en el conjunto regio recibió 157 goles en 4,490 minutos disputados, de acuerdo con las estadísticas de BeSoceer. Además, recibió 24 tarjetas, entre ellas una roja.

El arquero no vivió su mejor torneo en el Clausura 2025 luego de ser relegado a la banca en los partidos de Liguilla por el portero mexicano Luis “Mochis” Cárdenas. Por ello, la directiva decidió contratar al seleccionado uruguayo Santiago Mele, quien lo relegó para el Apertura 2025, pese a que Andrada tuvo una destacada actuación en el Mundial de Clubes, justa en la que Monterrey llegó hasta Octavos de Final.