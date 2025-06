La decisión de Pumas con Ignacio Pussetto que acerca a nuevo refuerzo

La directiva y el cuerpo técnico de Pumas le hizo saber a Ignacio Pussetto que no contarán con él para el Apertura 2025, decisión que dio a conocer el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales. Con ello, el conjunto de a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca que el extremo derecho, que llegó a valer 10 millones , sea moneda de cambio para fichar al refuerzo Álvaro Ángulo de Independiente.

En días pasados César Luis Merlo reveló que Pumas le ofreció al equipo argentino 1.5 millones de dólares (más de 28.5 millones de pesos) y a Pussetto por el colombiano, oferta que hasta el día de hoy mantiene la escuadra de la UNAM, que también buscaría fichar a Diego Reyes .

Tanto la directiva y el cuerpo técnico de Pumas está orillando a Nacho Pussetto a irse a Independiente, su única opción al momento, pues le comunicaron que no lo contemplan dentro de la plantilla y será enviado entrenar con la Sub-21. No obstante, el jugador parece intentar no salir del equipo, según detalló el periodista argentino.

@alvaroangulooficial Álvaro Ángulo es una de las peticiones de Efraín Juárez, ya que lo dirigió en Atlético Nacional

El lateral izquierdo, Álvaro Ángulo, es una de las peticiones del Efraín Juárez, entrenador de Pumas, ya que conoce al colombiano de cuando dirigió al Atlético Nacional, donde fueron campeones en el segundo semestre de 2024. Incluso el futbolista de 28 años le interesa jugar en la Liga BBVA MX y sería cuestión de horas para que se haga oficial su llegada.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Ignacio Pussetto, jugador que no quiere Pumas?

Ignacio Pussetto es un jugador argentino que surgió de Atlético Rafaela. Tuvo un paso por el futbol europeo al formar parte del Udinese y Sampdoria de Italia, así como Watford de Inglaterra. Volvió a su país para jugar con Huracán y posteriormente fue fichado por Pumas en verano de 2024.

En un año con el conjunto de la UNAM, el argentino anotó 9 goles y dio 3 asistencias en 36 partidos que disputó tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions. Ahora, tendrá que decidir sobre su futuro, si irse como moneda de cambio a Independiente o buscar otras opciones.