Juega en la Premier League, ya no es titular con su equipo y ahora peligra su participación con México en el Mundial 2026

La temporada 2025-26 de la Premier League ha comenzado no muy positiva para los jugadores mexicanos, y una de ellas es la ausencia total de Julián Araujo en el Bournemouth. El lateral mexicano, que llegó como refuerzo desde el FC Barcelona, no ha disputado ni un solo minuto en las primeras cinco jornadas del campeonato inglés.

Araujo fue parte de la pretemporada, incluso vio acción en la Premier League Summer Series y amistosos ante Real Sociedad. Sin embargo, desde el arranque oficial, ha sido relegado por el técnico Andoni Iraola. En el último partido ante Leeds United, ni siquiera fue convocado. Su única aparición oficial fue en la Carabao Cup en agosto, donde fue expulsado en el duelo ante Brentford.

¿Cuál es la razón de la ausencia de Julián Araujo?

Las causas de su ausencia parecen múltiples: una lesión que lo marginó por semanas, la alta competencia en la defensa del Bournemouth, y decisiones tácticas del entrenador. Además, el equipo ha tenido un buen arranque, sumando 11 puntos de 18 posibles y colocándose en la tercera posición de la tabla. Esto ha reducido aún más las posibilidades de que Araujo sea considerado, ya que el sistema defensivo actual ha respondido con solidez.

¿Qué pasa con Julián Araujo en la Selección Mexicana?

Esta situación pone en riesgo su lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Aunque fue parte del equipo campeón de la Copa Oro, su falta de actividad en Inglaterra podría pesar en la evaluación de Javier Aguirre, quien busca jugadores con ritmo competitivo. Si Araujo no logra minutos pronto, su convocatoria podría estar en duda.

El próximo mercado de invierno será clave. Se especula que podría salir del Bournemouth en busca de un club donde tenga continuidad. De lo contrario, su sueño mundialista podría desvanecerse.

