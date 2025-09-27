Los partidos de la Jornada 1 del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy sábado 27 de septiembre de 2025

Hoy comienza la batalla por el futuro del futbol. Chile se viste de gala para recibir a las 24 selecciones juveniles que buscarán conquistar el trofeo más codiciado en la categoría Sub-20. La Jornada 1 arranca con cuatro partidos que prometen emociones, talento y el primer vistazo a las estrellas del mañana.

Japón vs Egipto – Técnica contra músculo

En el Nacional Julio Martínez Prádano. Japón llega con una generación técnica y veloz, mientras Egipto apuesta por su potencia física y juego vertical. Será un choque de ritmos que puede marcar tendencia en el grupo.El balón rodará a las 14:00 hrs (CDMX), y desde el primer minuto, se espera un encuentro sumamente parejo que un empate al final podría ser lo más viable.

Corea del Sur vs Ucrania – Recuerdo de una final

Valparaíso revive una vieja historia. Estos equipos se enfrentaron en la final de 2019 en Polonia, y aunque los nombres han cambiado, la rivalidad permanece. Corea del Sur llega con disciplina táctica, Ucrania con creatividad ofensiva. El encuentro comenzará a las 14:00 horas tiempo del centro de México.

Chile vs Nueva Zelanda – El rugido de la localía

El anfitrión entra en escena. La Roja Sub-20 buscará imponer condiciones ante una Nueva Zelanda ordenada pero limitada. El estadio Nacional será una caldera, y los ojos estarán puestos en el talento local. A las 17:00 hrs, el estadio Nacional se convertirá en un hervidero. Chile es el amplio favorito para terminar el día como líder del Grupo A.

Paraguay vs Panamá – Choque latinoamericano

Duelo latinoamericano con sabor a eliminatoria. Paraguay llega con oficio y buen pie, mientras Panamá quiere sorprender con velocidad y presión alta. Un partido que puede definir el tono del grupo.

En Valparaíso, Paraguay y Panamá cerrarán la jornada con un duelo de garra a partir de las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. El empate podría ser el marcador al final del encuentro por la igualdad de las fuerzas que se ve de las dos escuadras previo al duelo.

