Aficionados de Club América recuerdan su histórico invicto tras la derrota de Chivas en el Clausura 2026

Chivas no logró estirar su buen momento dentro del Clausura 2026 y acabó con su invicto en la Jornada 7 tras caer ante Cruz Azul en condición de visitante. Los dirigidos por Gabriel Milito hilvanaron seis partidos con victoria, siendo los únicos líderes de la Liga BBVA MX hasta el momento. No obstante, la afición del Club América aprovechó la situación para presumir uno de los récords más importantes del futbol mexicano.

El histórico invicto del Club América

En redes sociales, los fanáticos de las Águilas destacaron el invicto de 28 partidos de liga que tiene el club, el cual fue conseguido de la mano de Mario Carrillo en el año 2005. En aquella ocasión, América logró cosechar 32 partidos consecutivos sin conocer la derrota, teniendo en cuenta todas las competiciones. Una de las rachas más destacadas en la historia de la Liga BBVA MX.

América cosechó 28 partidos de liga invicto en 2005|Crédito: Archivo

La última caída del América sucedió en el Clausura 2005 al perder 4-2 en la cancha del Tecnológico frente a Rayados de Monterrey. A partir de la Jornada 6, el equipo azulcrema encontró un ritmo de juego excepcional y el primer equipo en sufrir a la gran plantilla de Carrillo fue Necaxa, al cual derrotaron 2-0 en el Estadio Azteca. A partir de allí, las Águilas comenzaron a hilar partidos sin derrotas.

El conjunto de Coapa clasificó a la Liguilla y allí mostró un gran futbol, convirtiéndose en monarca del futbol mexicano luego de derrotar a Tecos de la UAG por global de 7-2.

Para el Apertura 2005 la racha sin perder siguió en aumento y a esto se le sumaron los dos encuentros frente a Pumas por la copa Campeón de Campeones y dos juegos de Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional de Colombia. Sin embargo, la derrota llegaría en la cancha del Víctor Manuel Reyna frente a Chiapas por 4-3. Así ponía fin a una racha de 32 partidos consecutivos sin ser derrotado.

En aquellos tiempos, América gozaba de una plantilla de calidad con figuras importantes como Cuauhtémoc Blanco, Claudio López, Pavel Pardo y Kleber, mientras que Carrillo era la cabeza del grupo siendo el entrenador.

El único equipo en tener un récord de 28 partidos sin derrota y, además, ser campeón. La vara les queda muy alta. 😉😘 pic.twitter.com/TWW6Po3stK — Profe Cejudo (@CejudoProfe) February 22, 2026

América no ha logrado igualar la marca de Carrillo

Si bien es cierto que en el año 2019 consiguió sumar 19 partidos sin perder en la Liga BBVA MX, el América estuvo lejos de igualar la marca que consiguió en el 2005. Lo cierto es que Carrillo fue destituido de su cargo tras ser eliminado a manos de Tigres en el Apertura de ese mismo año.

