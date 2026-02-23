Compañero de Santi Giménez estará dos meses fuera por fractura de mandíbula

Malas noticias en la Serie A. El inglés Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del AC Milan, estará aproximadamente dos meses de baja tras sufrir una fractura de mandíbula durante el duelo ante Parma.

Te puede interesar: El brasileño que quiere el AC Milan para reemplazar a Santi Giménez

El incidente se produjo en un choque con el guardameta italiano Edoardo Corvi. El impacto fue tan fuerte que Loftus-Cheek tuvo que ser evacuado en camilla y con collarín directamente a un hospital. A pesar de la gravedad del golpe, el futbolista no perdió el conocimiento en ningún momento. El club rossonero confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial.

RESUMEN EXTENDIDO | Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 Liga MX

Operación exitosa y parte médico alentador

"El Milan anuncia que Ruben Loftus-Cheek sufrió ayer un importante traumatismo facial que le provocó una fractura del proceso alveolar de la mandíbula", informó la institución.

El mediocampista ingresó en el departamento de Cirugía Maxilofacial y Clínica Dental del ASST Santi Paolo e Carlo, donde fue intervenido por el doctor Luca Autelitano. La operación, destinada a reducir y estabilizar la fractura, fue calificada como "un éxito rotundo".

Tras la cirugía, Loftus-Cheek recibió el alta médica y ya se encuentra en recuperación. Sin embargo, el tiempo estimado para volver a las canchas es de aproximadamente ocho semanas, un periodo sensible en la recta final de la temporada.

La baja representa un problema importante para el Milan, que pierde a un jugador clave en el mediocampo, justo en un momento determinante del campeonato.

Derrota en casa y panorama complicado

El partido ante Parma no solo dejó la lesión del inglés, también una derrota dolorosa en San Siro por 0-1. Un resultado que complica las aspiraciones del conjunto milanista en la Serie A.

La ausencia de Loftus-Cheek obligará al cuerpo técnico a reajustar el esquema en el centro del campo. Su presencia física, capacidad de conducción y despliegue eran piezas fundamentales en el engranaje del equipo.

En el futbol, los golpes forman parte del juego, pero cuando derivan en lesiones de esta magnitud, el impacto va más allá del marcador. El Milan pierde a un elemento importante por dos meses, mientras el jugador inicia un proceso de recuperación que exigirá paciencia y fortaleza mental. Ahora, el reto para el conjunto rossonero será mantener el rumbo sin uno de sus mediocampistas más influyentes.

Te puede interesar: Goleador en la Premier League, llegaba para tomar el lugar de Santi Gimenez y ahora se cae el fichaje por problemas médicos