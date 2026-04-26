Julio César Chávez Jr noquea a Jhon Caicedo, mostrándose dominante en el ring
Julio César Chávez Jr dio cuenta de Jhon Caicedo, en pelea celebrada en Reynosa, Tamaulipas; el de Culiacán se mostró dominante en lo breve que resultó el combate.
La crónica de la pelea Chávez Jr vs Jhon Caicedo
Chávez Jr cumplió con el pronóstico y salió victorioso en su pelea ante Jhon Caicedo, que en primera instancia parecía que iba a mostrar más recursos, pero ante la fuerza, enfoque y técnica del de Culiacán, pudo hacer poco y nada.
El pleito de boxeo comenzó intensó con un Chávez Jr enfocado en sacar la victoria, a lo que Caicedo pudo poner poca resistencia, la cual duró poco más de seis minutos, pues en el tercer giro Caicedo se mostró maniatado.
La previa del combate Chávez Jr vs Caicedo
Se enfrentan en la división de los semicompletos, el mexicano Julio César Chávez Jr ante Jhon Caicedo en Reynosa, Tamaulipas, un combate que es para el hijo de Julio César Chávez, una chance más para tener una victoria en el segundo aire de su trayectoria como profesional.
Reubicado, enfocado y con un físico tremendo, Chávez Jr buscará gustar ante una afición que pedía a gritos una pelea de este calibre, la cual será transmitida EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del Box Azteca Team.
El récord de Chávez Jr en el boxeo
Chávez Jr tiene marca de 55 victorias con 35 nocauts, ademas de siete derrotas con un par de nocauts en su contra; un empate también aparece en su marca como profesional desde su debut en 2003.
El récord de Jhon Caicedo en el boxeo
Caicedo, nacido en Cali, Colombia, tiene una marca de 13 victorias con cinco nocauts, ademas ese una derrota por nocaut, desde su debut en 2024.