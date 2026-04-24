¿Quién es Jhon Caicedo, el rival que peleará vs Julio César Chávez Jr por TV Azteca?

Julio César Chávez Jr se enfrenta este sábado 25 de abril ante un peligroso y joven boxeador colombiano como lo es Jhon Caicedo, quien busca dar la sorpresa en duelo que se celebrará en Reynosa, Tamaulipas y que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Caicedo, con un semblante tranquilo y estoico se ha mostrado decidido a tener la victoria más importante en su carrera, pues no se ha medido ante un rival de la talla y trayectoria de Chávez Jr, pero el mexicano tiene el deseo de sumar una victoria más y hacer camino para buscar un título del mundo.

Las breves declaraciones de Jhon Caicedo en rueda de prensa previo a la pelea contra Julio César Chávez Jr

Jhon Caicedo, de 21 años de edad se reservó sus energías para cumplir con el pesaje y para el combate del sábado y se limitó a agradecir la bienvenida en México y recalcó su emoción por poder tener esta oportunidad ante Chávez Jr.

El récord de Jhon Caicedo como profesional y el resultado de su última pelea

Jhon Caicedo presume de 13 peleas ganadas, de las cuales cinco han sido por la vía del nocaut y tiene también una derrota en su carrera deportiva, la cual llegó en junio del 2025 cuando midió fuerzas ante el turco Avni Yildirim, quien hace unos años fue el rival de Saúl Canelo Álvarez en Miami.

Yildirim lo derrotó y así cayó su invicto, pero ahora tiene una pelea aún más relevante pues es ante un ex campeón, un hombre que se ha dedicado al gimnasio y que tiene en el apellido gran parte del boxeo azteca.

Lo que tienes que saber de la pelea Chávez Jr vs Caicedo