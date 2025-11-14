¡OFICIAL! El campeón del mundo que necesita golear 9-0 para calificar al Mundial 2026

Italia derrotó 2-0 a Moldavia en la penúltima jornada de las Eliminatorias de la UEFA, resultado que lo mantiene con vida en espera de conseguir su boleto al Mundial 2026. Sin embargo, el campeón del mundo necesita un milagro y un descabellado marcador a favor, para así mandar a Noruega a la repesca.

La Azzurra se ha perdido los 2 últimos mundiales, por lo que quiere volver al de México en 2026. Sin embargo, a falta de una fecha solo aspira a ir a repechaje en busca de su pase, ya que para obtener el boleto directo tiene que vencer 9-0 a Noruega, que marcha en primer lugar del Grupo I. Conoce cómo se jugará la repesca.

Nazionale Italiana di Calcio La Azzurra necesita golear a Noruega por marcador de 9-0 para clasificar al Mundial 2026

Noruega se ubica en el primer puesto con 21 puntos, mientras que Italia ocupa el segundo con 18 unidades. Ambas selecciones se enfrentarán en la última jornada de la eliminatoria el domingo 16 de noviembre, por lo que la Azzurra no solo necesitaría ganar, sino hacerlo por goleada, ya que la diferencia de goles es abismal.

Italia y su esperanza de volver a un mundial

Italia suma 11 años sin acudir a un mundial, pues el último fue a Brasil 2014, torneo en el que fue eliminada en la Fase de Grupos al terminar en el tercer lugar. Desde entonces, ha tenido 2 intentos fallidos por regresar al torneo más importante de futbol.

La selección europea quedó fuera de Rusia 2018 al caer ante Suecia en repechaje. Ello fue el principio de una odisea, pues quedaron fuera de la justa por primera vez desde 1958. La Azzurra volvió a tropezar 4 años después para el Mundial de Qatar luego de caer por la mínima ante Macedonia del Norte, pese a que en 2020 ganó la Eurocopa.

En este 2025, parece que Italia volverá a jugarse el pase al Mundial 2026 mediante el repechaje, que se disputará en la Fecha FIFA de marzo el próximo año, ya que todo a punta a que Noruega clasificará de manera directa, aun perdiendo.